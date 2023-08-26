Член Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтер Дана Ярова описала ситуацію із сумнівними закупками для армії

Продовжуємо наш серіал "Особливості закупівель міністерства оборони"

Детектив "Так, що по курткам?"

Серія перша.

Закупівля курток у вересні 2022 року.

У цій серії задіяна така кількість головних героїв, режисерів і розслідувачів, спеціально навчених людей, що не бачу жодного сенсу залучатись ще мені в цей процес, бо там вже не проштовхнутися.

Є розслідування журналістів.

Створили робочу групу в Антикорупційній раді при МО. Тому чекаємо результатів їх розслідування.

Серія друга "А що зараз?"

Свою задачу на сьогоднішній день бачу зовсім в іншому. А саме в тому, щоб таких закупівель більше не було.

Що зроблено?

Ще в липні запущені торги на Prozorro по зимовому одягу.

Кваліфікаційні вимоги були прописані таким чином, що на торги могли вийти тільки виробники. Вказані і виробничі площі, і наявність обладнання, і мінімальна кількість співробітників, і відповідність фінансових показників. Всі бажаючі можуть ознайомитись з кваліфікаційними вимогами на площадці Прозорро.

В середньому проторговані ціни на куртку зимову — 2 828 гривень. На штани — 2 069 грн.

Загалом зимовий комплект (куртка+штани) у 2022 році коштував 7350 грн, а у 2023 буде приблизно 4891 грн, тобто на 33,5% дешевше.

На сьогоднішній день всі заявки тилу по зимовому одягу проторговані.

Так, в мене є інформація, що заявки будуть ще, але під них поки немає фінансування. І це питання до Верховної Ради та Кабінету міністрів України.

Серія третя "А що після цього?"

Основні корупційні ризики на сьогодні я вбачаю зараз у двох серйозних задачах:

1. Повернути 375 наказ МО по прийомці, де зазначено що приймання відбувається не "на глаз", а згідно технічних умов, еталонного взірця та можливості рандомної перевірки шляхом проведення експертизи всієї партії товару, що здається на склад.

Це питання було піднято ще 2 місяці тому, і обіцяють, що лишилось пройти Міністерство юстиції, щоб його відновити. Тоді нові партії товару будуть прийматися у нормальний спосіб, як було до війни. Це питання було піднято мною і на Комітеті з питань національної безпеки та оборони. Обіцяли прискорити процес. Александр Соколовский та Олег Митрохин це можуть підтвердити.

Другий важливий момент, який я побачила. Це технічні умови. Якимось дивним чином технічні умови почали прописувати під конкретного виробника. Дива та й годі.

В цьому пункті багато писати не буду, щоб не нашкодити процесу.

Серія четверта. "І щоооооо????"

Всі маніпуляції на тему "Зимова форма не проторгована" — відкидаю.

Чи задовольняє це основного замовника — службу тилу? На сьогоднішній день, на 26.08.2023 року, нових заявок тилу не було.

Чи можливі такі заявки? Так. Але питання фінансування.

Чи буде проведено нормально прийом товару — так, у разі відновлення 375 Наказу МО.

Чи збільшиться кількість учасників після викорінення технічних умов, написаних під одного постачальника — звісно.

Так що, працюємо далі.

А розслідування лишу тим, хто хоче цим займатись і спеціально навченим для цього людям

Лайк, репост, комент прискорить зазначені процеси, ви ж памʼятаєте.

Джерело: Facebook Дани Ярової