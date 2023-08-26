Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая описала ситуацию с сомнительными закупками для армии

Продолжаем наш сериал "Особенности закупок министерства обороны"

Детектив "Так, что по курткам?"

Серия первая.

Закупка курток в сентябре 2022 года.

В этой серии задействовано такое количество главных героев, режиссеров и расследователей, специально обученных людей, что не вижу никакого смысла вовлекаться еще мне в этот процесс, потому что там уже не протолкнуться.

Есть расследование журналистов.

Создали рабочую группу в Антикоррупционном совете при МО. Поэтому ждем результатов их расследования.

Серия вторая "А что сейчас?"

Свою задачу на сегодняшний день вижу совсем в другом. А именно в том, чтобы подобных закупок больше не было.

Что сделано?

Еще в июле запущены торги на Prozorro по зимней одежде.

Квалификационные требования были прописаны так, что на торги могли выйти только производители. Указаны и производственные площади, наличие оборудования, и минимальное количество сотрудников, и соответствие финансовых показателей. Все желающие могут ознакомиться с квалификационными требованиями на площадке Прозорро.

В среднем проторгованные цены на зимнюю куртку — 2 828 гривен. На штаны – 2 069 грн.

В целом зимний комплект (куртка+штаны) в 2022 году стоил 7350 грн, а в 2023 будет примерно 4891 грн, то есть на 33,5% дешевле.

На сегодняшний день все заявки тыла по зимней одежде проторгованы.

Да, у меня есть информация, что заявки будут еще, но под них пока нет финансирования. И это вопрос к Верховной Раде и Кабинету министров Украины.

Серия третья "А что после этого?"

Основные коррупционные риски на сегодняшний день я вижу сейчас в двух серьезных задачах:

1. Вернуть 375 приказ МО по приемке, где указано, что прием происходит не "на глаз", а согласно техническим условиям, эталонного образца и возможности рандомной проверки путем проведения экспертизы всей партии сдаваемого на склад товара.

Этот вопрос был поднят еще 2 месяца назад и обещают, что осталось пройти Министерство юстиции, чтобы его восстановить. Тогда новые партии товара будут приниматься нормальным способом, как было до войны. Этот вопрос был поднят мной и на Комитете по национальной безопасности и обороне. Обещали ускорить процесс. Александр Соколовский и Олег Митрохин это могут подтвердить.

Второй немаловажный момент, который я увидела. Это технические условия. Каким-то странным образом, технические условия начали прописывать под конкретного производителя. Чудеса и все.

В этом пункте много писать не буду, чтобы не навредить процессу.

Серия четвёртая. "И чтоооооо????"

Все манипуляции по теме "Зимняя форма не проторгована" — отвергаю.

Удовлетворяет ли это основной заказчик — службу тыла? На сегодняшний день, на 26.08.2023 г., новых заявок тыла не было.

Возможны ли такие заявки? Да. Но вопрос финансирования.

Будет ли проведен прием товара — да, в случае восстановления 375 Приказа МО.

Увеличится ли количество участников после искоренения технических условий, написанных под одного поставщика, конечно.

Так что работаем дальше.

А расследование оставлю тем, кто хочет этим заниматься и специально обученным для этого людям

Лайк, репост, коммент ускорит эти процессы, вы же помните.

Источник: Facebook Даны Яровой