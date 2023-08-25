Больше не должно быть некачественных турникетов и их подделок: Минздрав утвердил новую рабочую группу - Геннадий Кривошея
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Член Антикоррупционного совета при Минобороны, Председатель Общественного совета при КГГА сделал важное заявление
Ко вниманию волонтеров и боевых медиков!
Друзья сегодня Минздрав утвердил своим приказом рабочую группу по наработке перечня лекарственных средств, входящих в состав аптечек медицинских общевойсковых индивидуальных.
Рабочая группа должна рассматривать и выработать предложения по введению соответствующих требований, стандартов к аптечкам, в том числе к жгутам-турникетам. Больше не должно быть поставок в ВСУ некачественных турникетов и их подделок. Должны быть четкие требования и четкие механизмы контроля качества соответствующих аптечек и жгутов.
Я и мой коллега по Общественному антикоррупционному совету при МОУ Alexandr Gerashchenko вошли в состав этой рабочей группы.
Первое заседание рабочей группы состоится до 1 сентября.
Будем держать все сообщество в курсе вопросов, рассматриваемых рабочей группой.
Обязательно будем привлекать соответствующих специалистов, волонтеров и парамедиков для обсуждения.
Следите за моей страницей!
Источник: Facebook-страница Геннадия Кривошеи.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.