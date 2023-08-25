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Больше не должно быть некачественных турникетов и их подделок: Минздрав утвердил новую рабочую группу - Геннадий Кривошея

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Геннадий Кривошея Геннадий Кривошея
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В Украине будут соответствующие требования по стандартам к аптечкам, в том числе к жгутам-турникетам Новость обновлена 25 августа 2023, 18:16
В Украине будут соответствующие требования по стандартам к аптечкам, в том числе к жгутам-турникетам. Фото Информатор

Член Антикоррупционного совета при Минобороны, Председатель Общественного совета при КГГА сделал важное заявление

Ко вниманию волонтеров и боевых медиков!

Друзья сегодня Минздрав утвердил своим приказом рабочую группу по наработке перечня лекарственных средств, входящих в состав аптечек медицинских общевойсковых индивидуальных.

Рабочая группа должна рассматривать и выработать предложения по введению соответствующих требований, стандартов к аптечкам, в том числе к жгутам-турникетам. Больше не должно быть поставок в ВСУ некачественных турникетов и их подделок. Должны быть четкие требования и четкие механизмы контроля качества соответствующих аптечек и жгутов.

Я и мой коллега по Общественному антикоррупционному совету при МОУ Alexandr Gerashchenko вошли в состав этой рабочей группы.

Первое заседание рабочей группы состоится до 1 сентября.

Будем держать все сообщество в курсе вопросов, рассматриваемых рабочей группой.

Обязательно будем привлекать соответствующих специалистов, волонтеров и парамедиков для обсуждения.

Следите за моей страницей!

Источник: Facebook-страница Геннадия Кривошеи.

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Теги:
#Украина #МОЗ #Медики #Аптечка #Турникеты