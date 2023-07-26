Скандал во Львове с пропажей 10 тысяч аптечек для ВСУ: как экипировка НАТО попала в продажу

Организаторы поставки гуманитарной помощи могли продать их и уехать в США

Люди со всего мира помогают Украине противостоять российской агрессии и поставляют купленные за свои деньги необходимые ВСУ вещи. Но часто случается так, что экипировка попадает в свободную продажу.

Вспыхнувший на днях скандал во Львове может дать ответ на вопрос – как это происходит.

Хотели сэкономить на логистике

Как пишет сайт NGL.media, с началом полномасштабной российской агрессии против Украины, наша диаспора в США создала Соединенный украинско-американский комитет помощи.

Организация собирает пожертвования в США и приобретает на них гуманитарную помощь для мирных жителей Украины и ВСУ, отправляя грузы морскими контейнерами. Последнее серьезно било по финансам организации, ведь перевозка одного из них обходится в 8-10 тысяч долларов, а отправлено было более 30.

Поэтому, когда на United Ukrainian American Relief Committee вышла американская гражданка, уроженка Украины Лилия Тащук и предложила сэкономить на перевозке, ее внимательно выслушали.

Женщина предложила направлять помощь ее родственникам во Львове, также занимавшимся волонтерством, хотя ранее американский фонд отправлял грузы в адрес городского "Центра волонтерства и защиты". Но, по словам Лилии Тащук, известной для американских СМИ в качестве волонтера, была возможность частично оплатить доставку контейнера за счет Львовской областной военной администрации (ЛОВА).

Как пишут журналисты NGL.media, вероятнее всего, под родственниками-волонтерами во Львове Тащук имела ввиду ОО "Интеллигентная организация", во главе с Игорем Бялко, называющим Лилию сестрой.

Да и сама Тащук активно пиарила "Интеллигентную организацию" в соцсетях.

В итоге 14 октября 2022 года контейнер с помощью был отправлен во Львов для родственников Лилии, которые должны были передать присланный груз бойцам ВСУ – противогазы, спальные мешки, зимнюю одежду и обувь.

С каким же удивлением представители американской организации увидели сообщение ЛОВА, в котором узнали переданную ими зимнюю одежду, но без упоминания себя. При этом ОО "Интеллигентная организация" была упомянута.

Аптечки ушли налево?

Но главное, судьба самого важного (и дорогого) груза указана не была, а это были 9700 армейских аптечек IFAK (Individual First Aid Kit), являющихся стандартными для НАТО. В United Ukrainian American Relief Committee подчеркнули, что сто́ит одна такая аптечка в США около 100 долларов.

Она обладает всеми средствами, необходимыми для оказания первой помощи, причем делать это боец может сам. К примеру, вместо жгута Эсмарха для остановки кровотечения используется удобный турникет, который можно наложить одной рукой.

Имеется там и воздуховод для облегчения дыхания в случае ранения, набор для удаления воздуха при ранении в грудь и многое другое, что делает IFAK едва ли не лучшей индивидуальной армейской аптечкой в мире.

И вот что случилось с этими аптечками – непонятно. По словам депутата Львовского горсовета Натальи Шелестак и члена "Центра волонтерства и защиты", груз должен был поступить для раздачи именно к ним. Однако де-факто он попал в "Интеллигентную организацию" и был передан в ЛОВА, правда, сами чиновники утверждали, что им передали немного и никаких аптечек там просто не было. Впрочем, документов, подтверждающих это, в администрации так и не показали.

Но удивительнее всего получилось, когда таможня заявила, что официально контейнер вообще никогда не попадал на территорию Украины.

Организаторы уже за границей, а аптечки проданы?

Впрочем, в NGL.media утверждают, что львовский представитель United Ukrainian American Relief Committee Андрей Дида видел на складе по улице Земельной коробки с маркировкой аптечек IFAK.

Накладная БФ Чистый Киев

По версии СМИ, часть груза могла уйти благотворительному фонду "Чистый Киев", печать которого использовали на накладной при получении Андреем Дидой груза. Данный фонд в расследовании NGL.media фигурировал как получивший 385 разрешений на выезд мужчин призывного возраста в качестве волонтеров. При этом 39 из них не вернулись. В числе невозвращенцев и глава "Чистого Киева" Алексей Ткачик, после чего фонд сразу же прекратил свою работу.

Любопытно, что последняя запись на странице "Интеллигентной организации" в соцсетях тоже датируется апрелем с.г. когда состоялась поездка ее руководства в США, которое могло там и остаться.

Что же касается судьбы почти 10 тысяч аптечек IFAK, вероятным ответом на этот вопрос может быть реклама продажи подобных комплектов на интернет-сервисе Olx.ua. К услугам покупателей как части аптечек, так и полные наборы по цене от 1800 до 6200 гривен.

На других сайтах, например, Аlleo.com.ua, аптечки IFAK предлагают еще дешевле – от 1600 гривен за полную комплектность.

Несложно подсчитать, что при коммерческих поставках цена одной полностью укомплектованной аптечки IFAK (100 долл.) не может быть ниже 3700 гривен, а с учетом расходов на доставку и прочего – явно превысит 4000. Столь низкие же цены говорят скорее всего именно о том, что продаются аптечки, попавшие в Украину не для коммерческой продажи.

Заметим, что во Львове периодически задерживают псевдоволонтеров, которые пытаются нажиться на "помощи ВСУ", например, продают авто, ввозимые якобы для нужд армии.