Скандал у Львові із зникненням 10 тисяч аптечок для ЗСУ: як екіпірування НАТО потрапило у продаж

Організатори постачання гуманітарної допомоги могли продати їх та виїхати до США

Люди з усього світу допомагають Україні протистояти російській агресії та постачають куплені за свої гроші необхідні ЗСУ речі. Але часто трапляється так, що екіпірування потрапляє у вільний продаж.

Скандал, що спалахнув днями у Львові може дати відповідь питання – як це відбувається.

Хотіли заощадити на логістиці

Як пише сайт NGL.media, з початком повномасштабної російської агресії проти України наша діаспора в США створила Сполучений українсько-американський комітет допомоги.

Організація збирає пожертвування у США та закуповує на них гуманітарну допомогу для мирних жителів України та ЗСУ, відправляючи вантажі морськими контейнерами. Останнє серйозно вдарило по фінансам організації, адже перевезення одного з них коштує 8-10 тисяч доларів, а відправлено було понад 30.

Тому коли на United Ukrainian American Relief Committee вийшла американська громадянка, уродженка України Лілія Тащук і запропонувала заощадити на перевезенні, її уважно вислухали.

Жінка запропонувала направляти допомогу її родичам у Львові, які також займалися волонтерством, хоча раніше американський фонд надсилав вантажі на адресу міського "Центру волонтерства та захисту". Але, за словами Лілії Тащук, відомої для американських ЗМІ як волонтер, була можливість частково сплатити доставку контейнера за рахунок Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА).

Як пишуть журналісти NGL.media, найімовірніше, під родичами-волонтерами у Львові Тащук мала на увазі ГО "Інтелігентна організація", на чолі з Ігорем Бялком, який називає Лілію сестрою.

Та й сама Тащук активно піарила "Інтелігентну організацію" у соцмережах.

У результаті 14 жовтня 2022 року контейнер за допомогою було відправлено до Львова для родичів Лілії, які мали передати надісланий вантаж бійцям ЗСУ – протигази, спальні мішки, зимовий одяг та взуття.

З яким здивуванням представники американської організації побачили повідомлення ЛОВА, в якому дізналися переданий ними зимовий одяг, але без згадки про себе. При цьому ГО "Інтелігентна організація" було згадано.

Аптечки пішли ліворуч?

Але головне, доля найважливішого (і найдорожчого) вантажу вказана не була, а це були 9700 армійських аптечок IFAK (Individual First Aid Kit), які є стандартними для НАТО. У United Ukrainian American Relief Committee підкреслили, що коштує одна така аптечка в США близько 100 доларів.

Вона має всі засоби, необхідні для надання першої допомоги, причому робити це боєць може сам. Наприклад, замість джгута Есмарха для зупинки кровотечі використовується зручний турнікет, який можна накласти однією рукою.

Є там і повітропровід для полегшення дихання у разі поранення, набір для видалення повітря при пораненні в груди та багато іншого, що робить IFAK чи не найкращою індивідуальною армійською аптечкою у світі.

І ось що трапилося із цими аптечками – незрозуміло. За словами депутата Львівської міськради Наталії Шелестак та члена "Центру волонтерства та захисту", вантаж мав надійти для роздачі саме до них. Проте де-факто він потрапив до "Інтелігентної організації" і був переданий до ЛОВА, щоправда, самі чиновники стверджували, що їм передали трохи і жодних аптечок там просто не було. Втім, документів, які це підтверджують, в адміністрації так і не показали.

Але найдивніше вийшло, коли митниця заявила, що офіційно контейнер взагалі ніколи не потрапляв на територію України.

Організатори вже за кордоном, а аптечки продано?

Втім, у NGL.media стверджують, що львівський представник United Ukrainian American Relief Committee Андрій Діда бачив на складі на вулиці Земельної коробки з маркуванням аптечок IFAK.

Накладна БФ Чистий Київ

За версією ЗМІ, частина вантажу могла піти благодійному фонду "Чистий Київ", печатку якого використовували на накладній під час отримання Андрієм Дідою вантажу. Цей фонд у розслідуванні NGL.media фігурував як такий, що отримав 385 дозволів на виїзд чоловіків призовного віку як волонтери. При цьому 39 із них не повернулися. У числі неповернених і голова "Чистого Києва" Олексій Ткачик, після чого фонд одразу ж припинив свою роботу.

Цікаво, що останній запис на сторінці "Інтелігентної організації" у соцмережах також датується квітнем ц.р. коли відбулася поїздка її керівництва до США, яке могло там залишитися.

Щодо долі майже 10 тисяч аптечок IFAK, ймовірною відповіддю на це питання може бути реклама продажу подібних комплектів на інтернет-сервісі Olx.ua. До послуг покупців як частини аптечок, так і повні набори за ціною від 1800 до 6200 гривень.

На інших сайтах, наприклад Аlleo.com.ua, аптечки IFAK пропонують ще дешевше — від 1600 гривень за повну комплектність.

Нескладно підрахувати, що при комерційних поставках ціна однієї повністю укомплектованої аптечки IFAK (100 дол.) не може бути нижчою за 3700 гривень, а з урахуванням витрат на доставку та іншого – явно перевищить 4000. Такі ж низькі ціни говорять швидше за все саме про те, що продаються аптечки, які потрапили в Україну не для комерційного продажу

Зауважимо, що у Львові періодично затримують псевдоволонтерів, які намагаються нажитися на "допомозі ЗСУ", наприклад, продають авто, які нібито ввозяться для потреб армії.