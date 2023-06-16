Палац XVIII століття під Львовом рятуватимуть волонтери? Чим може закінчитися його продаж за 20 млн гривень

Отримавши 24 мільйони за палац, бюджет може віддати в майбутньому значно більше.

У четвер, 15 червня, Фонд держмайна України повідомив про вдалу, на його думку, угоду – продаж за 20 млн грн будівлі санаторію "Розділ" у місті Новий Розділ Львівської області.

Як наголосила прес-служба ФДМУ, початкова ціна лоту зросла втричі – з 7 до 20 млн грн (плюс 4 млн грн — ПДВ), оскільки в аукціоні взяли участь п’ять фірм. Крім того, оскільки головний корпус санаторію – пам’ятка культури місцевого значення, покупець повинен зберегти його та вкласти кошти у реставрацію, дотримуючись його історичного вигляду.

Пишається цією угодою і колишня в. о. голови ФДМУ Ольга Батова, яка пояснила, що цей пам’ятник – палац Жевуських-Лянцкоронських XVIII століття, "закохав" її в себе навесні 2022 року, і вона пообіцяла місцевим жителям знайти інвестора, який зміг би відреставрувати пам’ятник.

Проте, на думку користувачів соцмереж, наприклад журналіста Костянтина Медяника, 20 млн грн за 60 кімнат палацу, купу різних будівель та 6,5 га парку, внесеного до природно-заповідного фонду України – це "копійки".

І треба сказати, що питання до угоди та її можливого виконання в частині реставрації культурної пам’ятки дійсно є.

Де брати гроші – незрозуміло

Щоб закрити угоду, переможцю аукціону – ТОВ "Укрпромресурс-2008", потрібні 24 млн. грн., які він має внести до скарбниці протягом 20 робочих днів з моменту аукціону.

За даними сервісу OpenDataBot, у 2020-2022 роках "Укрпромресурс-2008" отримав чистий прибуток 3 млн 495 тисяч 500 гривень. Однак для закриття угоди фірма має внести майже в сім разів більше. І це не кажучи про не один десяток мільйонів на сам палац, щоб він зберігся як пам’ятник і міг приносити прибуток як санаторій.

Окрім фінансових питань, насторожує і статутний фонд "Укрпромресурсу" — він залишає лише 1000 гривень. Втім, дохід компанії 2022-го перевищив 184 млн грн. Заробляє вона з виробництва різних дерев’яних виробів, зокрема з відходів лісової промисловості. Тому перепрофілювання на туризм та ще й у воєнний час виглядає досить незвичайним.

Палац потребує хорошого ремонту

Проте питання до компанії є, хоч і непрямі. Наприклад, за даними аналітичної системи YouControl, "Укрпромресурс" фігурував у розслідуванні Державної фіскальної служби проти ТОВ "Торговий дім "Житомирський картонний комбінат".

Тоді покупець палацу Жевуських-Лянцкоронських нібито допоміг "Торговому дому" занизити свої фінансові показники більш, аніж на 73 млн грн. Всього, на думку фіскалів, картонний комбінат намагався занизити свої доходи на 102 млн грн, з яких йому нарахували. Втім, до ТОВ "Укрпромресурс-2008" запитань у фіскалів не було.

Гіркий досвід концесії історичних пам’яток

Але крім питань до покупця, можна згадати і не найприємніший досвід, коли історичні пам’ятки опинялися у приватних руках, хоч і з метою їхнього відновлення.

Візьмемо, наприклад, палац роду Карницьких у селі Рогачі на Житомирщині, що перебуває у приватній власності, власник якого невідомий. Адже маєток перепродували як мінімум тричі – у 2013, 2016 та 2020 роках.

Але набагато ближче до історії палацу Жевуських-Лянцкоронських – палац Лянцкоронських у селі Тартаків під Червоноградом на Львівщині. Він був зведений у XIX столітті на фундаменті ще старішого палацу знаменитого польського роду Потоцьких, чий представник каштелян краківський Микола Потоцький, після битви під Корсунем у 1648 році потрапив у полон до Богдана Хмельницького.

Ще у 2010 році палац Лянцкоронських був зданий у концесію приватному підприємцю із сусідньої Волині Ігорю Новосаду на 49 років за плату у 58 млн 991 тис. грн або трохи більше мільйона гривень на рік. Концесіонер також зобов’язався упорядкувати палац.

Усередині він не кращий за зовні

Насправді ж аварійний стан палацу лише посилювався, тож у 2019 році волонтерський проект "Спадщина.UA" взявся за відновлення будівлі. Ці роботи тривали й у 2020-му році, на них із обласного бюджету Львівщини було виділено 2,3 млн грн.

Чи не станеться так, що історія з палацом родичів Лянцкоронських у Тартакові – палацом Жевуських-Лянцкоронських у Новому Роздолі – повториться, а волонтерами та державі знову доведеться шукати гроші на реконструкцію будівлі після ТОВ "Укрпромресурс-2008".

Втім, що говорити про села Львівської області, якщо у центрі Києва бізнес-партнери Коломойського хочуть знищити історичний особняк.