Дворец XVIII века под Львовом будут спасать волонтеры? Чем может закончиться его продажа за 20 млн гривен

Получив 24 миллиона за дворец, бюджет может отдать в будущем куда больше

В четверг, 15 июня, Фонд госимущества Украины сообщил об удачной, по его мнению, сделке – продаже за 20 млн грн здания санатория "Роздол" в городе Новый Роздол Львовской области.

Как подчеркнула пресс-служба ФГИУ, начальная цена лота выросла втрое – с 7 до 20 млн грн. (плюс 4 млн грн — НДС), так как в аукционе приняли участие пять фирм. Кроме того, поскольку главный корпус санатория – памятник культуры местного значения, покупатель должен сохранить его и вложить средства в реставрацию, соблюдая его исторический вид.

Гордится этой сделкой и бывшая и. о. главы ФГИУ Ольга Батова, пояснившая, что этот памятник – дворец Жевуских-Лянцкоронских XVIII века, "влюбил" ее в себя весной 2022 года, и она пообещала местным жителям найти инвестора, который бы смог отреставрировать памятник.

Тем не менее, по мнению пользователей соцсетей, например, журналиста Константина Медяника, 20 млн грн за 60 комнат дворца, кучу разных зданий и 6,5 га парка, внесенного в природно-заповедный фонд Украины – это "копейки".

И надо сказать, что вопросы к сделке, и ее возможному выполнению в части реставрации культурного памятника, действительно, имеются.

Где брать деньги – непонятно

Чтобы закрыть сделку, победителю аукциона – ООО "Укрпромресурс-2008", нужны 24 млн грн, которые он должен внести в казну в течение 20 рабочих дней с момента аукциона.

По данным сервиса OpenDataBot, в 2020-2022 годах "Укрпромресурс-2008" получил чистой прибыли 3 млн 495 тысяч 500 гривен. Однако для закрытия сделки фирма должна внести почти в семь раз больше. И это не говоря про не один десяток миллионов на сам дворец, чтобы он сохранился как памятник и мог приносить прибыль как санаторий.

Помимо финансовых вопросов, настораживает и уставной фонд "Укрпромресурса" — он оставляет всего 1000 гривен. Впрочем, доход компании в 2022-м превысил 184 млн грн. Зарабатывает она на производстве различных деревянных изделий, в том числе из отходов лесной промышленности. Поэтому перепрофилирование на туризм, да еще и в военное время, выглядит довольно необычным.

Дворец нуждается в хорошем ремонте

Тем не менее, вопросы к компании имеются, хотя и косвенные. К примеру, по данным аналитической системы YouControl, "Укрпромресурс" фигурировал в расследовании Государственной фискальной службы против ООО "Торговый дом "Житомирский картонный комбинат".

Тогда покупатель дворца Жевуских-Лянцкоронских якобы помог "Торговому дому" занизить свои финансовые показатели более, чем на 73 млн грн. Всего, по мнению фискалов, картонный комбинат пытался занизить свои доходы на 102 млн грн, налоги с которых ему насчитали. Впрочем, к самому ООО "Укрпромресурс-2008" вопросов у фискалов не было.

Горький опыт концессии исторических памятников

Но помимо вопросов к покупателю, можно вспомнить и не самый приятный опыт, когда исторические памятники оказывались в частных руках, хоть и с целью их восстановления.

Возьмем, например, дворец рода Карницких в селе Рогачи на Житомирщине, находящийся в частной собственности, владелец которого толком неизвестен. Ведь имение перепродавали как минимум трижды – в 2013, 2016 и 2020 годах.

Но куда ближе к истории дворца Жевуских-Лянцкоронских – дворец Лянцкоронских в селе Тартаков под Червоноградом на Львовщине. Он был возведен в XIX веке на фундаменте еще более старого дворца знаменитого польского рода Потоцких, чей представитель каштелян краковский Николай Потоцкий, после битвы под Корсунем в 1648-м году попал в плен к Богдану Хмельницкому.

Еще в 2010 году дворец Лянцкоронских был сдан в концессию частному предпринимателю с соседней Волыни Игорю Новосаду на 49 лет за плату в 58 млн 991 тыс. грн или чуть больше миллиона гривен в год. Концессионер также обязался привести дворец в порядок.

Внутри он не лучше чем снаружи

На деле же аварийное состояние дворца только усугублялось, так что в 2019 году волонтерский проект "Спадщина.UA" взялся за восстановление здания. Эти работы продолжались и в 2020-м году, на них из областного бюджета Львовщины были выделены 2,3 млн грн.

Не случится ли так, что история с дворцом родственников Лянцкоронских в Тартакове – дворцом Жевуских-Лянцкоронских в Новом Роздоле — повторится, а волонтерами и государству снова придется искать деньги на реконструкцию здания после ООО "Укрпромресурс-2008".

Впрочем, что говорить о селах Львовской области, если в центре Киева бизнес-партнеры Коломойского хотят уничтожить исторический особняк.