Боевых медиков призвали не писать рапорты об отсутствии претензий и жаловаться на некачественные аптечки

Известный волонтер Дана Яровая подчеркивает, что речь идет о жизни раненых бойцов

На ноль попали десятки тысяч аптечек с некачественными турникетами. Об этом, ссылаясь на Оксану Корчинскую, в Фейсбук сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, известный волонтер Дана Яровая.

"Турникеты, попавшие на ноль можно увидеть и на фото и на видео. К сожалению, всю медицину закупает не Департамент государственных закупок, а именно Командование медицинских сил. Вчера Остащенко Татьяна, целый генерал-майор Командования медицинских сил, заявила, что это гуманитарная помощь и претензии к ее качеству у боевых медиков отсутствуют", — написала Яровая.

Волонтер призвала срочно изъять некачественные турникеты и утилизировать их, ведь речь идет буквально о жизни раненых бойцов.

"Если вы боевой медик, и вас принуждают написать такой рапорт (об отсутствии претензий. — Ред.) пишите сюда Antico[email protected]. — анонимность гарантируем", — призвала волонтер.