Бойових медиків закликали не писати рапорти про відсутність претензій і скаржитись на неякісні аптечки

Відома волонтерка Дана Ярова наголошує, що йдеться про життя поранених бійців

На нуль потрапили десятки тисяч аптечок із неякісними турнікетами. Про це, посилаючись на Оксану Корчинську, в Фейсбук повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, відома волонтерка Дана Ярова.

"Турнікети, які потрапили на нуль можна побачити і на фото і на відео. На жаль, всю медицину закуповує не Департамент державних закупівель, а саме Командування медичних сил. Вчора Остащенко Тетяна, цілий генерал-майор Командування медичних сил, заявила, що це гуманітарна допомога та претензії до її якості у бойових медиків відсутні", — написала Ярова.

Волонтерка закликала терміново вилучити неякісні турнікети та утилізувати їх, адже йдеться буквально про життя поранених бійців.

"Якщо ви бойовий медик, і вас заставляють написати такий рапорт (про відсутність претензій. — Ред.) пишіть сюди Anticorm[email protected]. — анонімність гарантуємо", — закликала волонтерка.