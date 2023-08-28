Скандал із куртками для ЗСУ: у Резнікова відповіли на пропозицію "тупо купити через інтернет"

Є кілька причин, чому в турецькому онлайн-магазині може бути форма в українському пікселі зі знижкою 30-40%

На тлі скандалу навколо Міністерства оборони та закупівель зимових курток для воїнів ЗСУ за нібито завищеними цінами, в мережі почали з’являтися коментарі щодо того, що ці речі можна було придбати через інтернет за вигіднішими цінами. У Міноборони прокоментували такі висловлювання.

Так, радник міністра оборони України Олексія Резнікова Олексій Копитько на своїй сторінці у Facebook написав пост про те, що існує кілька причин, через які куртки в онлайн-магазинах можуть бути дешевшими.

"Після того, як один із вождів швондерів (Ймовірно, Копитько натякає на голову Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна, — Ред. ) вразив громадян своїми навичками шукати куртки для армії "тупо через інтернет", йому вже багато хто вказав на явну неадекватність. рухів тіла", — написав він.

Копитько назвав три головні причини, чому в турецькому онлайн-магазині може бути форма в українському пікселі зі знижкою 30-40% і за ціною 50 доларів:

"Перше – це шлюб, який навіть не везли до України.

Друге – це вироби, які відмовилися прийняти спеціалісти Командування Сил логістики ЗСУ через невідповідність якості (таке було).

Третє – це вироби, які сподівалися продати в Україну, але цього року все закуповується українським бізнесом через "Прозорро". І продати кудись український піксель за ринковою ціною важко".

Радник також додав, що це може бути ціна партії, якої вже немає або розпродаються її залишки. А щодо продажу армійської зимової куртки на OLX за ціною 1000 гривень, на думку Копитько, це може бути оголошення бійця, який продає свою річ або він десь її взяв або "начреч частини "приватизував" пару курток і продає". Також виробник може розпродавати некондиційну частину партії.

"Порівнювати ціни на таких майданчиках із закупівлею 100 тис. курток – це безглуздо. Якщо слідувати логіці швондерів, Міноборони має взагалі все закуповувати безпосередньо в Китаї. Бо там дешевше", — зазначив він.

Щодо цін на зимові куртки для військових, Копитько додав, що цього року форма закуповується через "Прозорро" в українських виробників та постачальників. У цьому можна легко переконатись, подивившись на результати торгів.

"Бо "корупційна" "спекулятивна" "завищена втричі!!!" ціна за турецьку зимову куртку за контрактами 2022 року, про які йдеться, становила 84-86 доларів, а чесна конкурентна ціна українського бізнесу, отримана внаслідок найжорстокіших прозорих торгів у 2023 році, становить ... 77-90 доларів. Ось такий парадокс ", — пише радник Резнікова.

Тоді фактором тиску на ціни були строки, а зараз може бути якість. Тобто вище чи взагалі інше. Копитько наголосив, що його не цікавить, як витримуватимуть якість та ціну українські постачальники, оскільки це вже питання їхньої підприємницької діяльності. Якщо за контрактом вчасно поставлено якісний товар – для Міноборони більше нічого не існує.

"Разом. Швондери — шахраї й маніпулятори. Якщо швондер ворушить губами або тицяє пальцями в клавіатуру — він шахраює і маніпулює. Багато хто не хоче прийняти цей факт, але він упертий до неподобства. Давайте повернемося до війни. Дуже багато справ, правда" підсумував Копитько.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські ЗМІ провели своє розслідування і з’ясували, що куртки можна було придбати за вигіднішою ціною, ніж це зробило Міноборони. Водночас Віталій Шабунін припустив, що закуповуючи куртки через інтернет, їхня вартість була б значно нижчою.