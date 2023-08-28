Польська компанія заборгувала Міноборони України поставок на понад 3,5 млрд грн, - ЗМІ

Міноборони України уклало декілька контрактів на постачання зброї, боєприпасів та спорядження із польською компанією Alfa. На початок 2023 року компанія мала заборгованостей перед МО на понад 3,5 млрд грн.

Про це йдеться в матеріалі УП. За даними видання, на початку 2023-го компанія "Alfa" за різними контрактами мала заборгованостей перед Міноборони на більш як три з половиною мільярди гривень.

"11 квітня 2022 року Міноборони укладає великий контракт на поставку критично потрібних у той час речей: 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит до них. Сума угоди – 24,5 мільйона євро зі 100-відсотковою передоплатою", — зазначають автори.

Зі зривом термінів компанія поставила всі бронежилети і плити. Але з привезених 16 тис. шоломів 11 тис. повернули одразу як непридатні, ще 5 тис. лежали на складі, їх не прийняли на баланс ЗСУ.

Проте 25 жовтня 2022 року Міноборони знову замовило в "Alfa" ще 20 тисяч шоломів і 50 тисяч бронежилетів на суму майже 50 мільйонів євро. Цього разу без передоплати. Шоломи так і не приїхали в Україну, а половина бронежилетів не пройшла балістичних випробувань.

Журналістам відомо загалом про щонайменше сім угод, які Міноборони уклало напряму з "Alfa". Частину з них вже оскаржують у міжнародному арбітражі.

Угоди з "Alfa" підписувалися пакетами. Так, 22 квітня 2022 було укладено три угоди на суму близько 3,3 мільярда гривень (майже 64,4 мільйона євро). По кожній із них польська компанія отримала по 50% авансу. Йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць "Гвоздика", 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до "Града".

Проте із законтрактованої зброї приїхала лише невелика кількість, йдеться в матеріалі.

"Припасів до Д-30 з великим запізненням приїхала лише десята частина, ракет до "Града" – третина, а "Гвоздики", хоч і приїхали всі, але в такому стані, що точно не відповідає заявленому в угоді технічному класу, і МОУ зараз намагається вибити з постачальника компенсацію. Станом на початок 2023-го за трьома квітневими угодами 2022 року "Alfa" мала майже 1,7 мільярда гривень дебіторської заборгованості перед МОУ", — пишуть журналісти.

27 квітня 2022 Міноборони уклало ще 3 контракти. Постачальником був уже державний спецімпортер зброї – фірма "Прогрес", яка мала постачати схожі види боєприпасів, що й польська фірма. Сума трьох угод з держкомпанією сягала понад 17 мільярдів гривень. Болгарські постріли до Д-30, Д-20 і реактивні снаряди для "Градів", за даними ЗМІ, "Прогрес" мав купувати через ту саму польську фірму "Alfa".

Автори зазначають, що угоди з поляками в "Прогрес" курував заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк, відомий по обшуку в кримінальній справі про закупку неякісних бронежилетів, у ході якого в Миронюка виявили мільйони різної валюти в дивані.

Таким чином, за 5 днів польська компанія отримала різних контрактів від України на майже 21 млрд грн.

Журналісти наголошують, що ціни у прямих угодах "Alfa" та в контрактах "Прогресу" відрізнялися на десятки відсотків: "Наприклад, польська фірма мала постачати 122-мм постріли з повним зарядом до гаубиць Д-30/2С1 по 760 євро, а прогрес такі ж постріли – по 1195 євро. 435 євро або плюс 57% на одному снаряді, законтрактованому, по суті, в тієї ж фірми з різницею у п'ять днів".

Водночас контракт для "Прогресу" польський підрядник виконував набагато ефективніше, ніж власний на постачання таких же снарядів, але на 57% дешевше: контракт "Alfa" виконаний був на 10%, а от "Прогрес" із затримками, але близько 80% поставки зробив, зазначають автори.

Наприкінці травня 2022 року "Alfa" мала завершити постачання снарядів за квітневими контрактами, але цього не відбулося і постачальник домовився про продовження термінів поставок до липня 2022.

Вже 13 червня 2022, знаючи, що "Alfa" зриває попередні контракти, Міноборони укладає ще три контракти на суму близько 2,6 млрд грн. 50% суми компанія отримала як передоплату. Підписано їх, за даними видання, керівником департаменту військово-технічної політики Шостаком, якого за тиждень знімають з посади.

Контракти передбачали поставку:

120-мм мін (понад 11 млн євро авансу);

152-мм постріли для гаубиці "Гіацинт" (18 млн євро авансу);

152-мм постріли до САУ "Дана" (13 млн євро передоплати).

"Пострілів для "Гіацинта" приїхало близько 40%; 120-мм мін поставили менше, ніж 1% від контракту; пострілів до "Дани" не поставили взагалі. Тепер МОУ намагається повернути 27 мільйонів євро передоплати та стягнути ще майже 13 мільйонів євро штрафів за зірвані поставки", — пишуть журналісти.

У польських реєстрах йдеться, що "Alfa" була заснована як товариство з обмеженою відповідальністю ще 2005 року.

"Єдина помітна згадка про цю фірму датується 2015 роком, коли її директор Пьотр Сапєжинський в інтерв'ю впливовому польському виданню "Polityka" розповідав, як його компанія виграє тендери на утилізацію списаних кораблів військово-морських сил Польщі", — зазначає видання.

Пьотр Сапєжинський

"Alfa" займається торгівлею різного роду продукцією, зокрема військовою. У 2020 році компанія показала 1,23 мільйона злотих (трохи більше, ніж 300 тисяч євро) прибутку, у 2021-му "Alfa" заробила 7,4 мільйона злотих (близько 1,8 мільйона євро).

"Фінансової звітності за 2022 рік, коли компанія Сапєжинського підписала контрактів на сотні мільйонів в Україні, "Alfa" досі не подала. Навпаки, за перше півріччя 2023 року фірма уже 4 рази змінювала дані про себе в реєстрах, що може бути способом відтягнути подання звітності", — зазначає автор матеріалу.