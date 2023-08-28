Польская компания задолжала Минобороны Украины поставок более чем на 3,5 млрд грн, - СМИ

Минобороны Украины заключило несколько контрактов на поставку оружия, боеприпасов и снаряжения с польской компанией Alfa. На начало 2023 года компания имела задолженности перед МО более чем на 3,5 млрд грн.

Об этом идет речь в материале УП. По данным издания, в начале 2023-го компания "Alfa" по разным контрактам имела задолженности перед Минобороны на более трех с половиной миллиардов гривен.

"11 апреля 2022 года Минобороны заключает большой контракт на поставку критически нужных в то время вещей: 20 тысяч баллистических шлемов, 20 тысяч бронежилетов и 40 тысяч бронеплит к ним. Сумма сделки – 24,5 миллиона евро со 100-процентной предоплатой", — отмечают авторы.

Со срывом сроков компания поставила все бронежилеты и плиты. Но из привезенных 16 тыс. шлемов 11 тыс. вернули сразу как непригодные, еще 5 тыс. лежали на складе, их не приняли на баланс ВСУ.

Однако 25 октября 2022 года Минобороны снова заказало у "Alfa" еще 20 тысяч шлемов и 50 тысяч бронежилетов на сумму почти 50 миллионов евро. В этот раз без предоплаты. Шлемы так и не приехали в Украину, а половина бронежилетов не прошла баллистические испытания.

Журналистам известно всего о минимум семи соглашениях, которые Минобороны заключило напрямую с "Alfa". Часть из них уже обжалуется в международном арбитраже.

Соглашения с "Alfa" подписывались пакетами. Так, 22 апреля 2022 г. было заключено три соглашения на сумму около 3,3 миллиарда гривен (почти 64,4 миллиона евро). По каждой из них польская компания получила по 50% аванса. Речь шла о поставках нескольких самоходных гаубиц "Гвоздика", 122-мм боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-мм ракет в "Град".

Однако из законтрактованного оружия приехало лишь небольшое количество, говорится в материале.

"Припасов к Д-30 с большим опозданием приехала лишь десятая часть, ракет для "Града" – треть, а "Гвоздики", хоть и приехали все, но в таком состоянии, которое точно не соответствует заявленному в соглашении техническому классу, и МОУ сейчас пытается выбить из поставщика компенсацию. По состоянию на начало 2023 по трем апрельским соглашениям 2022 года "Alfa" имела почти 1,7 миллиарда гривен дебиторской задолженности перед МОУ", — пишут журналисты.

27 апреля 2022 года Минобороны заключило еще 3 контракта. Поставщиком был уже государственный специмпортер оружия – фирма "Прогресс", которая должна была поставлять похожие виды боеприпасов, что и польская фирма. Сумма трех сделок с госкомпанией достигала более 17 миллиардов гривен. Болгарские выстрелы к Д-30, Д-20 и реактивные снаряды для "Градов", по данным СМИ, "Прогресс" должен был покупать через ту же польскую фирму "Alfa".

Авторы отмечают, что соглашения с поляками в "Прогресс" курировал заместитель директора и бывший заместитель министра обороны Александр Миронюк, известный по обыску по уголовному делу о закупке некачественных бронежилетов, в ходе которого у Миронюка обнаружили миллионы разной валюты в диване.

Таким образом, за 5 дней польская компания получила разных контрактов от Украины почти на 21 млрд грн.

Журналисты отмечают, что цены в прямых соглашениях "Alfa" и в контрактах "Прогресса" отличались на десятки процентов: "Например, польская фирма должна поставлять 122-мм выстрелы с полным зарядом до гаубиц Д-30/2С1 по 760 евро, а прогресс такие же выстрелы – по 1195 евро. 435 евро или плюс 57% на одном снаряде, законтрактованном, по сути, у той же фирмы с разницей в пять дней".

В то же время контракт для "Прогресса" польский подрядчик выполнял гораздо эффективнее, чем собственный на поставку таких же снарядов, но на 57% дешевле: контракт "Alfa" выполнен был на 10%, а вот "Прогресс" с задержками, но около 80% поставки сделал, отмечают авторы

В конце мая 2022 года "Alfa" должна была завершить поставки снарядов по апрельским контрактам, но этого не произошло и поставщик договорился о продлении сроков поставок до июля 2022 года.

Уже 13 июня 2022 года, зная, что "Alfa" срывает предварительные контракты, Минобороны заключает еще три контракта на сумму около 2,6 млрд грн. 50% суммы компания получила в качестве предоплаты. Подписаны они, по данным издания, руководителем департамента военно-технической политики Шостаком, которого через неделю снимают с должности.

Контракты предусматривали поставку:

120-мм мин (свыше 11 млн евро аванса);

152-мм выстрелы для гаубицы "Гиацинт" (18 млн евро аванса);

152-мм выстрелы для САУ "Дана" (13 млн евро предоплаты).

"Выстрелов для "Гиацинта" приехало около 40%; 120-мм мин поставили менее 1% от контракта; выстрелов для "Даны" не поставили вообще. Теперь МОУ пытается вернуть 27 миллионов евро предоплаты и взыскать еще почти 13 миллионов евро штрафов за сорванные поставки", — пишут журналисты.

В польских реестрах говорится, что "Alfa" была основана как общество с ограниченной ответственностью еще в 2005 году.

"Единственное заметное упоминание об этой фирме датируется 2015 годом, когда ее директор Петр Сапежинский в интервью влиятельному польскому изданию "Polityka" рассказывал, как его компания выигрывает тендеры на утилизацию списанных кораблей военно-морских сил Польши", — отмечает издание.

Петр Сапежинский

"Alfa" занимается торговлей разного рода продукцией, в том числе военной. В 2020 году компания показала 1,23 миллиона злотых (чуть больше 300 тысяч евро) прибыли, в 2021-м "Alfa" заработала 7,4 миллиона злотых (около 1,8 миллиона евро).

"Финансовой отчетности за 2022 год, когда компания Сапежинского подписала контрактов на сотни миллионов в Украине, "Alfa" до сих пор не предоставила. Напротив, за первое полугодие 2023 года фирма уже 4 раза меняла данные о себе в реестрах, что может быть способом оттянуть представление отчетности", – отмечает автор материала.