Резніков подав до Ради заяву про відставку: документ

Його заяву мають тепер підписати

Міністр оборони України Олексій Резніков, чутки про звільнення якого ходили вже кілька місяців, піддав у відставку. Він обіймав цю посаду протягом 22 місяців.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 4 вересня. При цьому Резніков додав відповідний документ на ім’я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаємо лад!", — йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, за 22 місяці, протягом яких він обіймав посаду голови Міністерства оборони України, було виконано всі ключові завдання, зазначені під час його призначення.

У своїй заяві він подякував за довіру, підтримку та можливість служити своїй сторінці у такий непростий та відповідальний момент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці серпня стало відомо про швидку відставку Олексія Резнікова. За словами нардепа Ярослава Железняка, його місце може посісти голова Фонду держмайна Рустем Умеров.