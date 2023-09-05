Рада звільнила Резнікова: депутати аплодували йому стоячи (відео)

Голосування за кандидатуру Рустема Умерова на посаду голови Міноборони заплановано на 6 вересня

У вівторок, 5 вересня, Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України. Свої голоси за це рішення дали 327 народних депутатів. Він обіймав цю посаду протягом 22 місяців та подав у відставку 4 вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, голосування за кандидатуру Рустема Умерова на посаду голови Міноборони відбудеться 6 вересня.

Як депутати голосували за фракціями:

СН – 210

ЄС – 24

Батьківщина – 11

Платформа За життя та світ — 20

За майбутнє — 11

Голос — 10

Довіра — 15

Відновлення України — 12

Позафракційні – 14

Перед голосуванням за відставку Резнікова він виступив перед Верховною Радою. Під час виступу ексміністр сказав, що військова допомога Україні сягнула 100 млрд доларів. За півроку було зроблено запаси 200 тисяч бронежилетів та 150 тисяч шоломів. Було поставлено 1,5 млн комплектів зимової форми, і 2 млн — літньої.

Крім того, за словами Резнікова, на озброєння прийнято понад 200 зразків західної зброї. Також було введено в експлуатацію понад 30 моделей українських дронів. При цьому час прийняття в експлуатацію скоротився з 2-3 років до 3-4 тижнів. Він додав, що реформа закупівлі — на фініші. Агентство з ресурсного забезпечення має показати результати у жовтні.

"Ми розбудили аспект безпеки в Євросоюзі. Ми донори європейської безпеки", — сказав Резніков, додавши, що не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому зараз перебуває Україна. Закінчив свій виступ він словами "маю честь".

Пізніше ВР підтримала звільнення Рустема Умерова з посади голови Фонду державного майна України. Його планують призначити новим міністром оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Рустема Умерова. Українці неоднозначно ставляться до того, що може стати новим главою Міноборони.