Бізнесмен і популярний блогер вважає, що новому міністру оборони вже не доведеться на "Рамштайнах" пробивати чолом стіну, відкриваючи нові опції зброї

Між "яєчним" та "куртковим" скандалом:

• ми вперше досягли отримання та отримали західні танки,

• далекобійні високоточні ракети,

• касетні боєприпаси,

• вирішили питання з навчанням пілотів та отриманням F-16.

Новому міністру оборони вже не доведеться на "Рамштайнах" пробивати чолом стіну, відкриваючи нові опції зброї. Зараз треба продовжувати розпочате — масштабувати та розширювати допомогу.

Ще більше боєприпасів, більше Леопардів та Абрамсів, більше Бредлі, Страйкерів та Мардерів, більше гаубиць, САУ та систем ППО. До Шторм/Скальпів добре було б додати Атакмси та Тауруси, до касетних 155-мм снарядів — касети для Хаймарсів.

З таким завданням новій людині буде легше впоратися.

Тому я дуже радий, що зміна міністра оборони відбувається зараз, а не взимку, як деякі вимагали.

Ну а тим, хто повірив, що Резніков страшний корупціонер, можу лише порадити за кілька років згадати про нинішні гучні історії. І здивуватися, що вони закінчилися не так, як ви собі уявляєте.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.