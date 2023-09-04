Між "яєчним" та "куртковим" скандалом. Чому добре, що Резнікова міняють зараз, а не взимку - Роман Шрайк
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Бізнесмен і популярний блогер вважає, що новому міністру оборони вже не доведеться на "Рамштайнах" пробивати чолом стіну, відкриваючи нові опції зброї
Між "яєчним" та "куртковим" скандалом:
• ми вперше досягли отримання та отримали західні танки,
• далекобійні високоточні ракети,
• касетні боєприпаси,
• вирішили питання з навчанням пілотів та отриманням F-16.
Новому міністру оборони вже не доведеться на "Рамштайнах" пробивати чолом стіну, відкриваючи нові опції зброї. Зараз треба продовжувати розпочате — масштабувати та розширювати допомогу.
Ще більше боєприпасів, більше Леопардів та Абрамсів, більше Бредлі, Страйкерів та Мардерів, більше гаубиць, САУ та систем ППО. До Шторм/Скальпів добре було б додати Атакмси та Тауруси, до касетних 155-мм снарядів — касети для Хаймарсів.
З таким завданням новій людині буде легше впоратися.
Тому я дуже радий, що зміна міністра оборони відбувається зараз, а не взимку, як деякі вимагали.
Ну а тим, хто повірив, що Резніков страшний корупціонер, можу лише порадити за кілька років згадати про нинішні гучні історії. І здивуватися, що вони закінчилися не так, як ви собі уявляєте.
Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.
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