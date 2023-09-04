Буде замість Резнікова: голова Фонду держмайна подав у відставку (документ)

Більшість аналітиків називали саме Умєрова найвірогіднішим кандидатом у новий глава Міноборони

У понеділок, 4 вересня, голова Фонду державного майна України Рустем Умєров написав заяву про відставку. Про це стало відомо після аналогічного вчинку міністра оборони Олексія Резнікова. Вважається, що Умєров замінить Резнікова на посаді.

Про це повідомляє "Телеграф". Заяву урядовця оприлюднив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на власній Facebook-сторінці.

За словами політика, звернення Умєрова народні обранці мають розглянути на найближчому пленарному засіданні ВРУ.

Заява Умєрова

Довідково: посаду голови Фонду державного майна України Рустем Умєров обіймав з 2022 року. До цього, 2019-го, він став народним депутатом від партії "Голос" на парламентських виборах. Після початку повномасштабної війни в Україні Умєров брав участь у переговорах із країною-агресором у складі української делегації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у соціальних мережах відреагували на новину про можливе призначення Рустема Умєрова на посаду голови Міноборони України. Думки користувачів із цього питання розділилися.