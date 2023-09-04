Будет вместо Резникова: глава Фонда госимущества подал в отставку (документ)

Большинство аналитиков называли именно Умерова наиболее вероятным кандидатом в новый глава Минобороны

В понедельник, 4 сентября, глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров написал заявление об отставке. Об этом стало известно после аналогичного поступка министра обороны Алексея Резникова. Считается, что Умеров заменит Резникова в должности.

Об этом сообщает "Телеграф". Заявление чиновника обнародовал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на собственной Facebook-странице.

По словам политика, обращение Умерова народные избранники должны рассмотреть на ближайшем пленарном заседании ВРУ.

Заявление Умерова

Для справки: должность председателя Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров занимал с 2022 года. До этого, в 2019-ом, он стал народным депутатом от партии "Голос" на парламентских выборах. После начала полномасштабной войны в Украине Умеров участвовал в переговорах со страной-агрессором в составе украинской делегации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в социальных сетях отреагировали на новость о возможном назначении Рустема Умерова на должность главы Минобороны Украины. Мнения пользователей по этому вопросу разделились.