Действия главы ФГИУ Умерова привели к коллапсу на "Центрэнерго", потери бюджета – сотни миллионов – эксперт

Из-за действий главы Фонда госимущества Рустема Умерова государство теряет сотни миллионов гривен, в том числе из-за коллапса на "Центрэнерго". Такое мнение высказал советник Центра стратегических исследований Константин Ильченко.

"На предприятии начался настоящий коллапс. Подрядчики, привлеченные на ремонты поврежденных энергоблоков и другого оборудования станций, в результате обстрелов приостановили работы. Трудовые коллективы станций находятся в состоянии забастовки, солидарно выступив против назначения Чуркина, о чем сообщили президенту Зеленскому.

Подготовка к отопительному сезону, в результате незаконных действий Умерова сорвана, миллионы украинцев могут оказаться без тепла", — констатирует Ильченко.

Ильченко утверждает, что все это происходит из-за действий главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Умеров сначала поставил руководить Центрэнерго гендиректора Владимира Егорова, не имевшего опыта работы в энергетике. "Как оказалось, опыт Егорову был не нужен, главное, что его компания занимается реализацией электроэнергии и имеет выход на Европу. Продажа дешевой государственной электроэнергии за границу по европейским ценам обещает большие барыши... За три месяца он нанес ущерб в несколько сотен миллионов, я об этом писал. Умеров никак не отреагировал, хотя общественность, журналисты, честные члены НС, его постоянно об этом информировали... Компания Егорова брала электроэнергию на Центрэнерго по цене ниже себестоимости и продавала в Молдову. Компания в день получала кэш в несколько десятков тысяч евро — это только то, что я смог увидеть", — утверждает Ильченко.

После увольнения Егорова, инициированного независимыми Валерием Безлепкиным и Валерием Щекатуровым, Умеров распустил Наблюдательный совет Центрэнерго, лишь для того, чтобы уволить оттуда выступивших против его давления, и назначил главой Центрэнерго Андрея Чуркина, который был руководителем "Харьковэнергосбыта". "Человека, выполнявшего функцию кассира по сбору денег с населения Умеров, продвигает на должность руководителя стратегического энергетического предприятия, от которого зависит, получат ли люди тепло в зиму или нет", — пишет Ильченко.

Однако глава СБУ Василий Малюк назвал действия чиновников Центрэнерго диверсией и назначил расследование. По результатам которого, в отношении заместителя председателя ФГИ Федоришина, председателя НС Буско и члена НС Готы возбуждено уголовное производство. Впоследствии Хозяйственный суд Киева остановил действия Фонда государственного имущества по увольнению независимых членов Наблюдательного совета Центрэнерго.

"Следовательно, новый состав Наблюдательного совета Центрэнерго незаконен, так же как и все его решения; Чуркин не имеет права занимать должность гендиректора ПАО "Центрэнерго", — утверждает Ильченко.