Между "яичным" и "курточным" скандалом. Почему хорошо, что Резникова меняют сейчас, а не зимой - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер считает, что новому министру обороны уже не придется на "Рамштайнах" пробивать лбом стену, открывая новые оружейные опции
Между "яичным" и "курточным" скандалом:
• мы впервые добились получения и получили западные танки,
• дальнобойные высокоточные ракеты,
• кассетные боеприпасы,
• решили вопрос с обучением пилотов и получением F-16.
Новому министру обороны уже не придется на "Рамштайнах" пробивать лбом стену, открывая новые оружейные опции. Сейчас нужно продолжать начатое — масштабировать и расширять помощь.
Еще больше боеприпасов, больше Леопардов и Абрамсов, больше Брэдли, Страйкеров и Мардеров, больше гаубиц, САУ и систем ПВО. К Штормам/Скальпам хорошо бы добавить Атакмсы и Таурусы, к кассетным 155-мм снарядам — кассеты для Хаймарсов.
С такой задачей новому человеку будет справиться легче.
Поэтому я очень рад, что смена министра обороны происходит сейчас, а не зимой, как требовали некоторые.
Ну а тем, кто поверил, что Резников страшный коррупционер, могу только посоветовать через несколько лет вспомнить о нынешних громких историях. И удивиться, что они закончились не так, как вы себе представляете.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.
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