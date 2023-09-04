Бизнесмен и популярный блогер считает, что новому министру обороны уже не придется на "Рамштайнах" пробивать лбом стену, открывая новые оружейные опции

Между "яичным" и "курточным" скандалом:

• мы впервые добились получения и получили западные танки,

• дальнобойные высокоточные ракеты,

• кассетные боеприпасы,

• решили вопрос с обучением пилотов и получением F-16.

Новому министру обороны уже не придется на "Рамштайнах" пробивать лбом стену, открывая новые оружейные опции. Сейчас нужно продолжать начатое — масштабировать и расширять помощь.

Еще больше боеприпасов, больше Леопардов и Абрамсов, больше Брэдли, Страйкеров и Мардеров, больше гаубиц, САУ и систем ПВО. К Штормам/Скальпам хорошо бы добавить Атакмсы и Таурусы, к кассетным 155-мм снарядам — кассеты для Хаймарсов.

С такой задачей новому человеку будет справиться легче.

Поэтому я очень рад, что смена министра обороны происходит сейчас, а не зимой, как требовали некоторые.

Ну а тем, кто поверил, что Резников страшный коррупционер, могу только посоветовать через несколько лет вспомнить о нынешних громких историях. И удивиться, что они закончились не так, как вы себе представляете.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.