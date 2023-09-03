Резніков розвіяв головний міф про стандарти НАТО

Усього існує близько 1200 стандартів

Для України немає потреби відповідати всім стандартам НАТО для того, щоб приєднатися до Альянсу. Мало того, далеко не всі країни блоку можуть похвалитися повною відповідністю.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу, він поспілкувався з багатьма колегами з країн, які вступили до НАТО у 1991 чи 1997 році та з’ясував, що в середньому у них прийнято 30% усіх стандартів та 40% нормативно-правових актів.

"Деякі країни мають 2% стандартів НАТО, деякі — 8%. Тобто, не потрібно всі 100% мати, щоб бути прийнятим до Альянсу", — зазначив він.

За його словами, це пов’язано з тим, що, якщо, наприклад, країна не має виходу до моря, то їй не треба виконувати морські стандарти, а якщо не має космічних сил, то їй не потрібно виконувати стандарти для ВКС. Інші ж взагалі не є обов’язковими до виконання.

Резніков додав, що існує понад 1200 стандартів Альянсу, з яких Україна вже запровадила 287, а ще 200 буде прийнято до кінця 2023 року.

"А є певні стандарти, які нам і не потрібно впроваджувати. Наприклад, стандарт щодо якості питної води для забезпечення військ, — у нас він вищий, ніж у країнах НАТО", — зазначив він.

Міністр додав, що у питанні вступу України до Альянсу гратимуть роль лише три складові:

наявність цивільно-демократичного контролю за Збройними силами;

зрозумілі, прозорі, відповідальні процедури забезпечення Збройних Сил;

спільне планування операцій.

Як повідомлялося раніше, у липні Резніков говорив, що Україна може приєднатися до НАТО вже влітку 2024 року.