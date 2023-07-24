Резніков назвав терміни завершення війни і натякнув, коли Україна вступить до НАТО

Вигода від прийняття України до НАТО для Альянсу зростає

Повномасштабна війна з російськими окупантами може закінчитися до літа 2024 року перемогою України, а в липні цього року нашу країну можуть прийняти в НАТО.

Такі прогнози дав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю CNN.

"Так. Ми переможемо у цій війні", — відповів він на запитання журналістів, чи закінчиться війна до наступного літа.

Він додав, що на наступному саміті НАТО у липні 2024 року у Вашингтоні Україну можуть прийняти до Північноатлантичного Альянсу. Тоді ж може скінчитися війна.

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз", — наголосив Резніков.

За його словами, не варто акцентувати на відмові адміністрації президента США Джо Байдена взяти зобов’язання прийняти Україну в НАТО одразу після закінчення війни.

"Я думаю, що в цьому немає потреби. Україна матиме упорядкований процес прийому, а тим часом продовжить роботу над необхідними реформами", — пояснив глава Міноборони.

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Він вважає, що вигода від прийняття України до НАТО для Альянсу зростає.

"Після перемоги, після цього, це буде на користь НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи", — констатував він.

Резніков також повідомив, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 вже у серпні. При цьому остаточний список країн, де воно проходитиме, ще узгоджується.

За його словами, навчання триватиме щонайменше 6 місяців. Крім того, Україні необхідно модернізувати певну інфраструктуру для винищувачів. Резніков додав, що за його оптимістичними прогнозами, пілоти зможуть експлуатувати F-16 у небі над Україною до весни наступного року.

Як розповідав "Телеграф", у США республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь представили проєкт двопартійної резолюції Сенату про підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО.