Резников назвал сроки завершения войны и намекнул, когда Украина вступит в НАТО

Выгода от принятия Украины в НАТО для Альянса растет

Полномасштабная война с российскими оккупантами может закончиться к лету 2024 года победой Украины, а в июле этого же года нашу страну могут принять в НАТО.

Такие прогнозы дал министр обороны Алексей Резников в интервью CNN.

"Да. Мы победим в этой войне", — ответил он на вопрос журналистов, закончится ли война к следующему лету.

Он добавил, что на следующем саммите НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне Украину могут принять в Североатлантический Альянс. Тогда же может закончиться война.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз", — подчеркнул Резников.

По его словам, не стоит акцентировать внимание на отказе администрации президента США Джо Байдена взять обязательство принять Украину в НАТО сразу после окончания войны.

"Я думаю, что в этом нет необходимости. Украина будет иметь упорядоченный процесс приема, а тем временем продолжит работу над необходимыми реформами", — пояснил глава Минобороны.

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Он считает, что выгода от принятия Украины в НАТО для Альянса растет.

"После победы, после этого, это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы", — констатировал он.

Резников также сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 уже в августе. При этом окончательный список стран, где оно будет проходить, еще согласовывается.

По его словам, обучение займет минимум 6 месяцев. Кроме того, Украине необходимо модернизировать некоторую инфраструктуру для истребителей. Резников добавил, что по его оптимистичным прогнозам, пилоты смогут эксплуатировать F-16 в небе над Украиной к весне следующего года.

Как рассказывал "Телеграф", в США республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили проект двухпартийной резолюции Сената о поддержке скорейшего вступления Украины в НАТО.