Резников развеял главный миф о стандартах НАТО

Всего существует около 1200 стандартов

Для Украины нет необходимости соответствовать всем стандартам НАТО для того, чтобы присоединиться к Альянсу. Мало того, далеко не все страны блока могут похвастаться полным им соответствием.

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Укринформу, он пообщался со многими коллегами из стран, которые вступили в НАТО в 1991 или 1997 году и выяснил, что в среднем у них принято 30% всех стандартов и 40% нормативно-правовых актов.

"Некоторые страны имеют 2% стандартов НАТО, некоторые – 8%. То есть, не нужно все 100% иметь, чтобы быть принятым в Альянс", — отметил он.

По его словам, это связано с тем, что, к примеру, если страна не имеет выхода к морю, то ей не надо выполнять морские стандарты, если у нее нет космических сил, то нет необходимости выполнять стандарты для ВКС. Другие же не являются обязательными для выполнения.

Резников добавил, что существует более 1200 стандартов Альянса, из которых Украина уже внедрила 287, а еще 200 будут приняты до конца 2023 года.

"А есть определенные стандарты, которые нам и не нужно внедрять. Например, стандарт по качеству питьевой воды для обеспечения войск, – у нас он выше, чем в странах НАТО", — отметил он.

Министр добавил, что в вопросе вступления Украины в Альянс будут играть роль лишь три составляющие:

наличие гражданско-демократического контроля над Вооруженными силами;

понятные, прозрачные, ответственные процедуры обеспечения Вооруженных сил;

совместное планирование операций.

Как сообщалось ранее, в июле Резников говорил, что Украина может присоединиться к НАТО уже летом 2024 года.