В Україну їде Блінкен: що відомо про візит держсекретаря США

Деталі візиту поки що не розкриваються

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір відвідати Київ. Візит пройде на тлі кадрових перестановок в Україні, хоча, ймовірно, і не пов’язаний з ними, і контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на власні джерела у дипломатичних колах. За їхньою інформацією візит має відбутися вже 6 вересня.

Варто зазначити, що востаннє Блінкен відвідував Україну рік тому. Тоді чиновник з’їздив в Ірпінь і зустрівся у шпиталі з дітьми, які постраждали від російської агресії. А до цього він ще приїжджав у квітні 2022 року. Тоді він був разом із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час таємного візиту американські чиновники оголошували про надання військової допомоги. Не виключено, що цього року історія повториться. Хоча подробиці візиту стануть відомими, швидше за все, вже після прибуття держсекретаря до Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у лютому 2023 року в Україну приїжджав і президент США Джо Байден. Усі подробиці того історичного візиту ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.