Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" підсумував зустріч Зеленського з представниками США Остіном та Блінкеном.

У великодню неділю, 24 квітня, президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном та керівником Пентагону Ллойдом Остіном.

По суті, головною новиною стала обіцянка держсекретаря США надати Україні додаткову допомогу у розмірі 700 мільйонів доларів. Щоправда, потім виявилося, що безпосередньо Україні виділять озброєння лише на 300 млн. Інші гроші підуть на підтримку країн центрально-східної Європи, які також беруть участь у підтримці України.

Зрозуміло, що ці 300 мільйонів фундаментально не змінюють ситуацію на фронті. Щоб переламати хід війни, потрібні набагато більші постачання озброєнь – і набагато більші суми.

Звісно, щось могло залишитися за кадром. Тим більше, що сама зустріч відбувалася без преси, за зачиненими дверима. Не було жодних пресконференцій після. І ми багато чого можемо не знати щодо того, що обговорювали.

З публічних результатів, які були озвучені – ті додаткові 300 млн доларів, які Україна отримає у вигляді озброєнь та боєприпасів. Які американці самі й закуплять.

Ще один результат зустрічі (я все-таки пов’язую ці події), що одразу після прибуття до нас Блінкена та Остіна у Білому домі заявили, що американське посольство протягом тижня має повернутися до Києва. І президент США Джо Байден має намір призначити посла США в Україні. Як уже відомо, йдеться про Бріджіт Брінк, яка на цю мить є послом США у Словаччині.

Думаю, це питання порушувалося на зустрічі. США потрібен посол в Україні – щоб тримати на нормальному дипломатичному рівні комунікацію з Києвом.

Отже, основними публічними результатами візиту в Україну держсекретаря та міністра оборони США можна вважати заяви про виділення грошей на озброєння та анонс щодо призначення посла та повернення до Києва американського посольства.

Читайте також: Категорія Україна Байден до Києва не приїде, але... чому США і Заходу важливо, щоб Україна встояла Візит американського топ-чиновника в Україну буде символічним і без особливого реального наповнення, оскільки реальна допомога надається і без нього.