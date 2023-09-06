До Києва приїхав Блінкен: що відомо про візит держсекретаря США

Центр міста перекрито через приїзд важливого гостя

До Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, до якого в Україні готувалися заздалегідь. У нього заплановано у столиці кілька важливих зустрічей.

Про це у середу, 6 вересня, повідомляє "Європейська правда". Водночас у соціальних мережах пишуть, що через приїзд важливого гостя, центр Києва було перекрито. Відповідне відео було опубліковано у місцевих пабликах.

Візит державного секретаря Штатів відбувається на тлі кадрових перестановок, які сталися в Україні останнім часом. Разом з тим не виключено, що в ході зустрічей обговорюватимуться питання щодо контрнаступу Збройних сил України, що триває.

Варто відзначити, що хоча приїзд американського чиновника не анонсувався, ЗМІ неофіційно дізналися про майбутню подію ще напередодні. Однак у Держдепі тоді відмовилися коментувати ці чутки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що востаннє Ентоні Блінкен приїжджав в Україну рік тому. Тоді він відвідав Ірпінь, а також зустрічався у шпиталі з дітьми, які постраждали від війни. До цього він таємно приїжджав у квітні минулого року разом із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Тоді чиновники оголошували надання військової допомоги Україні.