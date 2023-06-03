США обіцяють зробити ЗСУ армією майбутнього: подробиці від Блінкена

У США обіцяють допомогти забезпечити безпеку України

США разом з іншими союзниками допоможуть Україні створити армію майбутнього, яка буде оснащена новітньою бойовою технікою та здатна відбити будь-яку потенційну загрозу.

Як розповів державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Фінляндії, це включатиме як наземну, так і повітряну техніку, а також можливість забезпечити себе боєприпасами.

"Спільними зусиллями Америка та наші союзники та партнери допомагають задовольняти потреби України на полі бою, одночасно сприяючи створенню потужних та боєздатних сил, які забезпечать безпеку країни на багато років уперед", — сказав він.

За його словами, українська армія стане армією майбутнього та отримає довгострокове фінансування для створення потужної системи протиповітряної та протиракетної оборони, забезпечення повітряних сил сучасними бойовими літаками, а також навчання та підтримки особового складу у стані бойової готовності.

Блінкен підкреслив, що провал путінської армії в Україні також означає, що вступ до НАТО буде питанням, яке вирішать Київ та Альянс, але не кремль.

"Шлях до миру буде прокладений не лише завдяки військовій могутності України у довгостроковій перспективі, а й завдяки могутності її економіки та демократії. Україна має не просто вижити — вона має процвітати. Саме таким нам бачиться майбутнє України", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у США раніше припустили, що міжнародний саміт після завершення війни в Україні може пройти без участі росії.