США обещают сделать ВСУ армией будущего: подробности от Блинкена

В США обещают помочь обеспечить безопасность Украины

США вместе с другими союзниками помогут Украине создать армию будущего, которая будет оснащена новейшей боевой техникой и способна отразить любую потенциальную угрозу.

Как рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Финляндию, это будет включать в себя как наземную, так и воздушную технику, а также возможность обеспечить себя боеприпасами.

"Совместными усилиями Америка и наши союзники и партнеры помогают удовлетворять потребности Украины на поле боя, одновременно способствуя созданию мощных и боеспособных сил, которые обеспечат безопасность страны на многие годы вперед", — сказал он.

По его словам, украинская армия станет армией будущего и получит долгосрочное финансирование для создания мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны, обеспечения воздушных сил современными боевыми самолетам, а также обучения и поддержания личного состава в состоянии боевой готовности.

Блинкен подчеркнул, что провал путинской армии в Украине также значит, что вступление в НАТО будет вопросом, который решат Киев и Альянс, но не кремль.

"Путь к миру будет проложен не только благодаря военной мощи Украины в долгосрочной перспективе, но и благодаря мощи ее экономики и демократии. Украина должна не просто выжить — она должна процветать. Именно таким нам видится будущее Украины", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в США ранее допустили, что международный саммит по завершению войны в Украине может пройти без участия россии.