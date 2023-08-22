Поки Зеленський не вдома: в Україну приїхали президент та прем’єр двох країн-сусідок

У високопосадовців із сусідніх країн заплановані робочі зустрічі в Україні в рамках візиту

Поки президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Миколою Денковим у рамках саміту Україна – Балкани, що відбувся в Афінах, в Україну приїхали президент Угорщини Каталіна Новак та прем’єр Молдови Дорін Речан.

Як повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація, у рамках візиту Новак зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорського товариства Закарпаття, а також із родиною загиблого захисника та дітьми багатодітних сімей. Далі у неї заплановано участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, що відбудеться 23 серпня.

Зазначається, що Каталіну Новак зустріли у Берегові (місто на півдні Закарпатської області). Разом із керівництвом області вона обговорювала результати та перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проектів, що були започаткувані в умовах повномасштабної війни з росією.

"Ми цінуємо нашу роботу з партнерами із захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні будинки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні", – сказав в.о. голови ОВА Мирослав Бєлецький.

Каталіна Новак. Фото — Закарпатська ОВА

Також за даними moldpres.md, прем’єр-міністр Дорін Речан 22 серпня вирушив із робочим візитом до Києва. Разом із ним поїхали міністр сільського господарства та харчової промисловості Володимир Боля, міністр енергетики Віктор Парликов, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину та держсекретар міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Руслан Болбочан.

Зазначається, що у програмі візиту передбачені теми, пов’язані зі сферами діяльності та співробітництва. Робочий візит прем’єр-міністра та супроводжуючих його осіб заплановано на два дні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 серпня в рамках робочого візиту президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською прибули до Швеції. У глави держави були заплановані зустрічі зі спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій, а також із королівською парою та прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.