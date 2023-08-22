Пока Зеленский не дома: в Украину приехали президент и премьер двух стран-соседок

У высокопоставленных лиц из соседних стран запланированы рабочие встречи в Украине в рамках визита

Пока президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в рамках саммита Украина – Балканы, состоявшегося в Афинах, в Украину приехали президент Венгрии Каталина Новак и премьер Молдовы Дорин Речан.

Как сообщает Закарпатская областная государственная администрация, в рамках визита Новак встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерского общества Закарпатья, а также с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей. Далее у нее запланировано участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Отмечается, что Каталину Новак встретили в Берегово (город на юге Закарпатской области). Вместе с руководством области она обсуждала результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в частности и тех проектов, которые положили начало в условиях полномасштабной войны с россией.

"Мы ценим нашу работу с партнерами по защите украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули родные дома. Благодарны Венгрии и ее гражданам за оказание гуманитарной помощи нашей стране", – сказал и.о. председателя ОВА Мирослав Белецкий.

Каталина Новак. Фото - Закарпатская ОВА

Также по данным moldpres.md, премьер-министр Дорин Речан 22 августа отправился с рабочим визитом в Киев. Вместе с ним поехали министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Руслан Болбочан.

Отмечается, что в программе визита предусмотрены темы, которые связаны со сферами деятельности и сотрудничества. Рабочий визит премьер-министра и сопровождающих его лиц запланирован на два дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 августа в рамках рабочего визита президент Владимир Зеленской с супругой Еленой Зеленской прибыли в Швецию. У главы государства были запланированы встречи со спикером Андреасом Норленом и главами парламентских партий, а также с королевской парой и премьер-министром Ульфом Кристерссоном.