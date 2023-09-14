Зеленський готується до зустрічі з Байденом: ЗМІ розповіли, коли вона буде

Президент України має намір виступити перед ООН

Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. В той же момент глава держави зустрінеться і із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на анонімного високопоставленого українського чиновника. Деталі зустрічі двох президентів поки що тримають у секреті.

У Білому Домі відмовилися коментувати зустріч Зеленського та Байдена. Тому поки що неясно, зустрінуться глави двох держав у Нью-Йорку чи Білому Домі.

До цього президенти зустрічалися на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбувся у липні 2023 року. Протягом кількох місяців Володимир Зеленський публічно заявляв, що має намір виступити у Генасамблеї ООН, щоб подати "українську формулу миру".

Нагадаємо, що минулого тижня Київ відвідав Держсекретар США Ентоні Блінкен. Він дізнався про хід контрнаступу ЗСУ та виділив Україні пакет допомоги на суму понад 1 млрд доларів. А візит українського президента до США останній раз відбувався в грудні 2022 року. Тоді він виступив перед Конгрессом та провів перемовини із Джо Байденом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Польщі Анджей Дуда може зустрітись із Володимиром Зеленським. Це може статися на переговорах щодо імпорту українського зерна.