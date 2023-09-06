Бюджет понад мільярд доларів: Блінкен анонсував нову допомогу Україні

Держсекретар США озвучив напрями допомоги

США виділять Україні ще один пакет допомоги на суму понад 1 млрд доларів слідом за Пентагоном, який схвалив постачання снарядів із збідненим ураном і не лише на суму 175 млн доларів.

Про це під час прес-конференції у Києві заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, новий пакет допомоги зміцнить українську ПВО і не тільки.

"Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом понад 1 мільярд доларів. Він включає 665 мільйонів доларів для громадянської безпеки. Загалом від початку російської агресії ми виділили понад 43 мільярди доларів на допомогу у сфері безпеки", — сказав Ентоні Блінкен.

Держсекретар США додав, що з моменту минулого візиту, який відбувся рік тому, Україна повернула під свій контроль понад 50% окупованих територій. Тому США хочуть суттєво посилити систему ППО та інші сфери обороноздатності країни.

Щодо передачі Україні ракет ATACMS, то в США не виключають такої можливості, але про терміни говорити рано, розповів Дмитро Кулеба. Він висловив сподівання, що дискусії в Адміністрації США все ж таки закінчаться позитивно для Сил оборони України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, Ентоні Блінкен висловився щодо контрнаступу ЗСУ. За його словами, темпи і результати роботи Сил оборони України обнадіюють, але США необхідно в чомусь переконатися.