"Ми хочемо переконатися": Блінкен зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Під час візиту до України держсекретар США Ентоні Блінкен виступив в українському МЗС. Там він, зокрема, прокоментував український контрнаступ.

Як передає CNN, на зустрічі з главою МЗС України Кулебою Блінкен відзначив "добрий прогрес", досягнутий Україною на фронті. За його словами, результати ЗСУ на полі бою "обнадійують".

Американський чиновник також зазначив, що насамперед його візит показує постійну та рішучу підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно не тільки для успіху в контрнаступі, але й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб знати, що має сильний стримуючий фактор, сильну обороноздатність, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася", — сказав він і додав, що "Ми також сповнені рішучості продовжувати працювати з нашими партнерами, оскільки вони будують та відновлюють сильну економіку, сильну демократію".

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