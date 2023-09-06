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США передають Україні снаряди із збідненим ураном і не лише: подробиці

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Точна кількість снарядів невідома Новина оновлена 06 вересня 2023, 20:59
Точна кількість снарядів невідома. Фото Ілюстративне фото

США стали другою країною, яка передасть Україні снаряди зі збідненим ураном

У США схвалили передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 175 млн доларів. До нього, крім іншого, увійдуть снаряди зі збідненим ураном.

Про це повідомили у Пентагоні. Це вже 46-й транш допомоги від уряду Байдена Україні.

Так, йдеться про 120-мм танкові боєприпаси, які будуть використовуватися танками Abrams. Очікується, що перша партія американських танків прибуде вже у вересні. Представник Пентагону Сабріна Сінгх наголосила, що США впевнені, що у разі поставок Києву снарядів зі збідненим ураном ЗСУ застосовуватимуть їх відповідально.

Також Сили оборони України отримають снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм та іншу допомогу, а саме:

  • Устаткування для підтримки систем ППО України;
  • 81-мм мінометні системи та снаряди;
  • Ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • Протитанкові комплекси "Джавелін" та АТ-4;
  • Понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • Тактичні аеронавігаційні системи;
  • Тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
  • Підривні боєприпаси для розчищення перешкод; і
  • Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове встаткування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних бойових потреб та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Україна отримала снаряди зі збідненим ураном від Великої Британії. А вже наступного місяця ЗСУ отримали танки Challenger, з якими можуть використовувати ці снаряди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко погрожував Україні через передачу снарядів зі збідненним ураном. В Кремлі також заявили, що росія буде змушена реагувати на таку допомогу, але як саме володимир путін не уточнив. А в російському МЗС заявили, что українські союзники "вже втратили орієнтири" та "уявили себе давно гегемонами".

Теги:
#США #Військова допомога #Збіднений уран