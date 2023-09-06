США передають Україні снаряди із збідненим ураном і не лише: подробиці

США стали другою країною, яка передасть Україні снаряди зі збідненим ураном

У США схвалили передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 175 млн доларів. До нього, крім іншого, увійдуть снаряди зі збідненим ураном.

Про це повідомили у Пентагоні. Це вже 46-й транш допомоги від уряду Байдена Україні.

Так, йдеться про 120-мм танкові боєприпаси, які будуть використовуватися танками Abrams. Очікується, що перша партія американських танків прибуде вже у вересні. Представник Пентагону Сабріна Сінгх наголосила, що США впевнені, що у разі поставок Києву снарядів зі збідненим ураном ЗСУ застосовуватимуть їх відповідально.

Також Сили оборони України отримають снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм та іншу допомогу, а саме:

Устаткування для підтримки систем ППО України;

81-мм мінометні системи та снаряди;

Ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

Протитанкові комплекси "Джавелін" та АТ-4;

Понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

Тактичні аеронавігаційні системи;

Тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

Підривні боєприпаси для розчищення перешкод; і

Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове встаткування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних бойових потреб та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Україна отримала снаряди зі збідненим ураном від Великої Британії. А вже наступного місяця ЗСУ отримали танки Challenger, з якими можуть використовувати ці снаряди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко погрожував Україні через передачу снарядів зі збідненним ураном. В Кремлі також заявили, що росія буде змушена реагувати на таку допомогу, але як саме володимир путін не уточнив. А в російському МЗС заявили, что українські союзники "вже втратили орієнтири" та "уявили себе давно гегемонами".