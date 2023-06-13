"Б'є як товарний потяг": США слідом за Британією можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном

Уранові снаряди є ефективною зброєю проти російських танків

Слідом за Великою Британією, яка ще навесні передала Україні снаряди зі збідненим ураном, аналогічне рішення ухвалили і у Вашингтоні.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на чиновників США.

За словами журналістів, Пентагон хоче, щоб американські танки Abrams, передані Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які регулярно використовуються армією США та є дуже ефективним проти російської важкої техніки.

"Снаряд б’є як товарний поїзд. Він дуже довгий і дуже щільний. Таким чином, він спрямовує велику кількість кінетичної енергії на певну точку масиву ворожої броні", — пояснив військовий аналітик Rand Corporation Скотт Бостон.

При цьому, в матеріалі зазначається, що під час обговорень у Білому домі деякі чиновники висловили стурбованість тим, що відправлення снарядів може наразити на критику Вашингтон.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-5 міфів російської пропаганди про збіднений уран.

Також ми повідомляли про те, чому у кремля так "повихнуло" від передачі Україні снарядів із ураном.