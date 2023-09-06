Бюджет больше миллиарда долларов: Блинкен анонсировал новую помощь Украине

Госсекретарь США озвучил направления помощи

США выделят Украине еще один пакет помощи на сумму больше 1 млрд долларов вслед за Пентагоном, который одобрил поставки снарядов с обедненным ураном и не только на сумму 175 млн долларов.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, новый пакет помощи укрепит украинскую ПВО и не только.

"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. В общей сложности с начала российской агрессии мы выделили более 43 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности", — сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что с момента его прошлого визита, который состоялся год назад, Украина вернула под свой контроль свыше 50% оккупированных территорий. Поэтому США хотят существенно усилить систему ПВО и другие сферы обороноспособности страны.

Что касается передачи Украине ракет ATACMS, то в США не исключают такой возможности, но о сроках говорить рано, рассказал Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что дискуссии в Администрации США все же закончатся положительно для Сил обороны Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Энтони Блинкен высказался насчет контрнаступления ВСУ. По его словам темпы и результаты работы Сил обороны Украины обнадеживают, но США необходимо кое в чем убедиться.