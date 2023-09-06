"Мы хотим убедиться": Блинкен сделал заявление насчет контрнаступления ВСУ

Визит Блинкена показывает постоянную и решительную поддержку Украины

Во время визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в украинском МИД. Там он, в частности, прокомментировал украинское контрнаступление.

Как передает CNN, на встрече с главой МИД Украины Кулебой Блинкен отметил "хороший прогресс", достигнутый Украиной на фронте. По его словам, результаты ВСУ на поле боя "обнадёживают".

Американский чиновник также отметил, что прежде всего его визит показывает постоянную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы знать, что у нее есть сильный сдерживающий фактор, сильная обороноспособность. Чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторилась", — сказал он и добавил, что "Мы также полны решимости продолжать работать с нашими партнерами, поскольку они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию".

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 сентября в Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. В связи с приездом важного гостя, центр Киева был перекрыт.