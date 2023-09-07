США объявили о втором пакете помощи Украине за два дня: что дадут на этот раз

У ВСУ будет еще больше ракет для HIMARS и не только

Пентагон одобрил выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму 600 млн долларов. Это второй пакет помощи за прошедшие два дня — до этого были одобрены поставки снарядов с обедненным ураном.

Об этом на брифинге в четверг, 7 сентября, рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. На сайте Пентагона дополнили, что этот пакет помощи передается в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

США намерены укрепить украинскую ПВО и усилить Силы обороны в их контрнаступлении. Поэтому в новый пакет помощи войдет оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины, а также:

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские выстрелы;

средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;

боеприпасы для расчистки помех;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Отмечается, что программа USAI не означает, что Украине передают уже готовые ресурсы, их заказывают производителей или вендоров для дальнейшей передачи Силам обороны.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — подчеркнули в Пентагоне.

Также "Телеграф" сообщал, что во время визита в Украину 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о помощи в сумме 1 млрд долларов. Часть этих средств предусмотрена для гражданской безопасности.