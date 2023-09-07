Впервые в истории Украина получит от США деньги российского олигарха: о ком может идти речь

В общей сложности Украине помогут на миллиард долларов

Украина в новом пакете помощи от США впервые получит средства, конфискованные у российских подсанкционных олигархов. Эти средства будут использовать для поддержки украинских военных ветеранов.

С таким заявлением выступил Государственный секретарь США Энтони Блинкен по ходу совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Американский чиновник подчеркнул, что все лица, которые способствовали агрессии диктатора владимира путина, должны заплатить за свои действия.

Ожидается, что всего будет передано 5,4 млн долларов. Судя по всему, речь идет о конфискованных активах российского олигарха и владельца пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константина Малофеева. В мае решение конфисковать у него сумму в 5,4 млн долларов принял генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

В 2014 году данный олигарх активно поддерживал террористов т.н. "ДНР", которых возглавил его бывший консультант Александр Бородай. Также Малофеев финансировал оккупационные войска в Крыму и ОРДЛО, за что и попал под санкции.

Константин Малофеев

Как известно, во время визита в Киев Блинкен анонсировал передачу Украине нового пакета помощи на сумму более 1 миллиарда долларов.

В него войдут средства на компоненты для систем ПВО, ракеты для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи. Также часть средств направят на разминирование, гуманитарные потребности и поддержку по восстановлению и поддержания порядка на освобожденных территориях.

Ранее "Телеграф" писал о том, что еще в апреле 2023 года Конгресс США разрешил генпрокуратуре страны использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины после войны.