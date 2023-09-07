Вперше в історії Україна отримає від США гроші російського олігарха: про кого може йтися

Загалом Україні допоможуть на мільярд доларів

Україна у новому пакеті допомоги від США вперше отримає кошти, конфісковані у російських підсанкційних олігархів. Ці кошти будуть використовуватись для підтримки українських військових ветеранів.

З такою заявою виступив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Американський чиновник наголосив, що всі особи, які сприяли агресії диктатора володимира путіна, мають заплатити за свої дії.

Очікується, що всього буде передано 5,4 млн. доларів. Зважаючи на все, йдеться про конфісковані активи російського олігарха та власника пропагандистського телеканалу "Царгород ТБ" Костянтина Малофєєва. У травні рішення конфіскувати у нього суму 5,4 млн доларів прийняв генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

У 2014 році цей олігарх активно підтримував терористів т.зв. "ДНР", яких очолив його колишній консультант Олександр Бородай. Також Малофєєв фінансував окупаційні війська у Криму та ОРДЛО, за що й потрапив під санкції.

Костянтин Малофєєв

Як відомо, під час візиту до Києва Блінкен анонсував передачу Україні нового пакета допомоги на суму понад 1 мільярд доларів.

До нього увійдуть кошти на компоненти для систем ППО, ракети для HIMARS, боєприпаси, амуніцію та системи зв’язку. Також частину коштів спрямують на розмінування, гуманітарні потреби та підтримку відновлення та підтримання порядку на звільнених територіях.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ще у квітні 2023 року Конгрес США дозволив генпрокуратурі країни використати конфісковані російські активи для відновлення України після війни.