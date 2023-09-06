"А нагодували б борщем...": українців зворушив візит Блінкена до київського McDonald’s

Українці жартують, що якби не фаст-фуд, допомога від США була б більшою

Під час свого візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен не лише анонсував мільярдну допомогу від США Україні, а й встиг відвідати ресторан швидкого харчування McDonald’s. Українці в мережі зворушилися такою поведінкою високопоставленого американського чиновника.

Відео візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена в один із McDonald’s Києва публікують як світові ЗМІ, так і українські Telagram-канали. Щоправда, посиділи політики дуже скромно.

У супроводі натовпу журналістів з камерами та охороною Кулеба та Блінкен зайшли до одного з київських McDonald’s, які також популярні й у США. Замовили вони собі лише картоплю фрі, хоча на касі їм, як і зазвичай, пропонували взяти набагато більше. Однак і цю порцію американець не подужав — на фото, яке публікують у мережі, Ентоні Блінкен виходить із McDonald’s із пачкою картоплі фрі в руках.

Українці пожартували, що якби американського гостя зводили до "Пузатої Хати" (ще один популярний заклад громадського харчування в Україні), то разом із фінансовою допомогою Ентоні Блінкен надав Україні ще більше зброї. А якби нагодували його борщем, то замість 1 млрд виділили б одразу 5 млрд доларів.

Також коментатори не могли оминути тему з публічними виступами володимира путіна. У мережі припустили, що для подібного відео спеціально для путіна побудували б окремий McDonald’s, ну або він оточив би тільки себе одного відразу п’ятьма охоронцями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі обговорили нову цибулю Олафа Шольца після того, як він з’явився на публіці з пошкодженим оком. У своєму Twitter він сам побажав побачити мем про себе.