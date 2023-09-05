"Яке днище": у мережі гнівно обговорюють крадіжку шевронів із могили пілота "Джуса"

Викрадачам замість цього пропонують більш цінну річ

З могили загиблого відомого українського пілота Андрія Пільщикова із позивним "Джус" вкрали дуже цінну річ. Йдеться про шеврони, які побратими воїна залишили на цьому місці.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповіла дівчина загиблого воїна волонтер Меланія Подоляк. Вона звернулася з пропозицією до тієї людини, яка скоїла крадіжку.

"Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрєєвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам натомість щось набагато унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце", — написала вона.

Меланія Подоляк також пообіцяла, що у разі повернення цих цінних шевронів ніхто й ніколи не дізнається ім’я та будь-якої інформації про людину, яка це здійснила.

Користувачі мережі різко відреагували на таку інформацію. Деякі зазначили, що до цього можуть бути причетні п’яниці, які вкрали шеврони, щоб їх обміняти або продати. Відповідно ймовірність, що вони колись побачать цей пост вкрай нікчемна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 серпня у Києві відбулося прощання з Андрієм "Джусом" Пільщиковим. Попрощатися зі справжнім українським героєм прийшли його близькі, побратими, а також деякі відомі особи.