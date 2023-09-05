"Какое днище": в сети гневно обсуждают кражу шевронов с могилы пилота "Джуса"
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Укравшему взамен предлагают более ценную вещь
С могилы погибшего известного украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" украли очень ценную вещь. Речь идет о шевронах, которые побратимы воина оставили на этом месте.
Об этом на своей странице в Twitter рассказала девушка погибшего воина волонтер Мелания Подоляк. Она обратилась с предложением к тому человеку, который совершил кражу.
"Человеку, укравшему шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его побратимы. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место", — написала она.
Мелания Подоляк также пообещала, что в случае возврата этих ценных шевронов, никто и никогда не узнает имя и какую-либо информацию о человеке, который это совершил.
Пользователи сети резко отреагировали на такую информацию. Некоторые отметили, что к этому могут быть причастны пьяницы, укравшие шевроны, чтобы на что-то их обменять или продать. Соответственно вероятность, что они когда-нибудь увидят этот пост крайне ничтожна.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 августа в Киеве состоялось прощание с Андреем "Джусом" Пильщиковым. Проститься с настоящим украинским героем пришли его близкие, побратимы, а также некоторые известные личности.