"Какое днище": в сети гневно обсуждают кражу шевронов с могилы пилота "Джуса"

Укравшему взамен предлагают более ценную вещь

С могилы погибшего известного украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" украли очень ценную вещь. Речь идет о шевронах, которые побратимы воина оставили на этом месте.

Об этом на своей странице в Twitter рассказала девушка погибшего воина волонтер Мелания Подоляк. Она обратилась с предложением к тому человеку, который совершил кражу.

"Человеку, укравшему шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его побратимы. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место", — написала она.

Мелания Подоляк также пообещала, что в случае возврата этих ценных шевронов, никто и никогда не узнает имя и какую-либо информацию о человеке, который это совершил.

Пользователи сети резко отреагировали на такую информацию. Некоторые отметили, что к этому могут быть причастны пьяницы, укравшие шевроны, чтобы на что-то их обменять или продать. Соответственно вероятность, что они когда-нибудь увидят этот пост крайне ничтожна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 августа в Киеве состоялось прощание с Андреем "Джусом" Пильщиковым. Проститься с настоящим украинским героем пришли его близкие, побратимы, а также некоторые известные личности.