Защищал небо Украины с первых дней вторжения: погиб известный пилот "Джус"

ГБР начало расследование инцидента

Во время выполнения учебного полета в Житомирской области произошло столкновение учебных самолетов Л-39, из-за чего погибли три пилота. Среди них оказался и известный пилот с позывным "Джус" (Андрей Пильщиков).

Информацию о гибели "Джуса" обнародовал его знакомый Павел Поцелуев, а подтвердила ее волонтер Мелания Подоляк.

"Ты заботился о молодых, ежеминутно думал, что и как в работе можно улучшить, как помочь другим. Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом", — сообщил он.

В свою очередь Подоляк обнародовала снимок нашивки пилота, а в комментариях подтвердила информацию о его гибели.

Спустя некоторое время официальное подтверждение обнародовала пресс-служба ВС ВСУ.

Как известно "Джус" служил в Воздушных силах Украины и был пилотом самолета МиГ-29. После начала российского вторжения пошел защищать Украину и был среди участников боев за Киев.

Кроме того, он неоднократно давал интервью западным СМИ, в которых призывал союзников усилить украинские силы ПВО и передать боевую авиацию.

Свой позывной Пильщиков получил от американских коллег, которые вместе с ним принимали участие в учениях "Чистое небо 2018". Он был единственным украинским пилотом с официальным позывным. По состоянию на начало вторжения у него за спиной было более 500 часов боевого налета.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб известный активист Майдана и основатель "Мегамарша в вышиванках" Андрей Бабинский.