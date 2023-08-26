На його рахунку сотні знищених окупантів: трагічно загинув відомий український з позивним "Джус"

ДБР розпочало розслідування інциденту

Під час виконання навчального польоту на Житомирщині сталося зіткнення навчальних літаків Л-39, через що загинуло три пілоти. Серед них виявився і відомий пілот із позивним "Джус" (Андрій Пільщиков).

Інформацію про загибель "Джуса" оприлюднив його знайомий Павло Поцелуєв, а підтвердила її волонтерка Меланія Подоляк.

"Ти опікувався молодими, щохвилини думав, що і як в роботі можна покращити, як допомогти іншим. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.", — повідомив Поцелуєв.

Своєю чергою, Подоляк, яку ЗМІ називають дівчиною загиблого пілота, оприлюднила знімок нашивки "Джуса", а в коментарях підтвердила інформацію про його загибель.

Через деякий час офіційне підтвердження оприлюднила пресслужба ПС ЗСУ.

Своєю чергою у Державному бюро розслідувань повідомили, що розслідують обставини зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині.

"Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків", — йдеться у повідомленні.

Також у ДБР опублікували фото уламків одного з літаків.

Фото з місця падіння літака на Житомирщині

Як відомо, "Джус" служив у Повітряних силах України та був пілотом літака МіГ-29. Після початку російського вторгнення пішов захищати Україну та був серед учасників боїв за Київ.

Крім того, він неодноразово давав інтерв’ю західним ЗМІ, у яких закликав союзників посилити українські сили ППО та передати бойову авіацію.

Свій позивний Пільщиков отримав від американських колег, які разом з ним брали участь у навчаннях "Чисте небо 2018". Він був єдиним українським пілотом з офіційним позивним. Станом на початок вторгнення у нього за спиною було понад 500 годин бойового нальоту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий активіст Майдану та засновник "Мегамаршу у вишиванках" Андрій Бабінський.