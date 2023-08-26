На його рахунку сотні знищених окупантів: трагічно загинув відомий український з позивним "Джус"
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ДБР розпочало розслідування інциденту
Під час виконання навчального польоту на Житомирщині сталося зіткнення навчальних літаків Л-39, через що загинуло три пілоти. Серед них виявився і відомий пілот із позивним "Джус" (Андрій Пільщиков).
Інформацію про загибель "Джуса" оприлюднив його знайомий Павло Поцелуєв, а підтвердила її волонтерка Меланія Подоляк.
"Ти опікувався молодими, щохвилини думав, що і як в роботі можна покращити, як допомогти іншим. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.", — повідомив Поцелуєв.
Своєю чергою, Подоляк, яку ЗМІ називають дівчиною загиблого пілота, оприлюднила знімок нашивки "Джуса", а в коментарях підтвердила інформацію про його загибель.
Через деякий час офіційне підтвердження оприлюднила пресслужба ПС ЗСУ.
Своєю чергою у Державному бюро розслідувань повідомили, що розслідують обставини зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині.
"Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків", — йдеться у повідомленні.
Також у ДБР опублікували фото уламків одного з літаків.
Як відомо, "Джус" служив у Повітряних силах України та був пілотом літака МіГ-29. Після початку російського вторгнення пішов захищати Україну та був серед учасників боїв за Київ.
Крім того, він неодноразово давав інтерв’ю західним ЗМІ, у яких закликав союзників посилити українські сили ППО та передати бойову авіацію.
Свій позивний Пільщиков отримав від американських колег, які разом з ним брали участь у навчаннях "Чисте небо 2018". Він був єдиним українським пілотом з офіційним позивним. Станом на початок вторгнення у нього за спиною було понад 500 годин бойового нальоту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий активіст Майдану та засновник "Мегамаршу у вишиванках" Андрій Бабінський.