Мріяв звільнити Крим: на війні загинув відомий майданівець і засновник "Мегамаршу у вишиванках" (фото)

Андрій був непересічною талановитою особистістю

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і до родини відомого майданівця Андрія Бабінського.

Про це повідомляє організація "Мегамарш у вишиванках", творцем якої був загиблий воїн.

З початком повномасштабної війни відомий учасник Революції гідності пішов боронити Україну зі зброєю в руках. Для цього він вступив до лав 97 батальйону 107-ї бригади Сил територіальної оборони, де здобув професію бойового медика. Воював на Харківщині та під Бахмутом. Влітку 2023 перевівся в 80 ОДШБр, брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. Мріяв звільнити Крим.

На жаль, 8 серпня 2023 року його шлях воїна обірвався поблизу населеного пункту Червона Криниця, Оріхівського району, Запорізької області. Він помер від російського артилерійського обстрілу касетними боєприпасами.

"Андрій був непересічною талановитою особистістю. Надійний друг, завжди дотепний, щирий, кмітливий, легкий на підйом, цілеспрямований. Адже із ходи на кілька людей у 2008 році Мегаграндіозний марш у вишиванках виріс до багатотисячної та знакової міжнародної події. Андрій дуже любив та розумівся на аудіовізуальному мистецтві, особливо музиці. Дуже гарно співав, грав на музичних інструментах, фотографував на плівку. А ще неперевершено куховарив та був прекрасним оповідачем… Спи спокійно, друже. Дякуємо тобі за все. Нам усім тебе не вистачатиме", — пишуть член "Маршу"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у бою за Україну загинув відомий ветеран "Айдару" Андрій Веремієнко.

Також ми повідомляли, що на війні загинув відомий український спортсмен та актор Євген Світличний.