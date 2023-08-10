Мечтал освободить Крым: на войне погиб известный майдановец и основатель "Мегамарша в вышиванках" (фото)

Андрей был незаурядной талантливой личностью

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью известного майдановца Андрея Бабинского.

Об этом сообщает организация "Мегамарш в вышыванках", создателем которой был погибший воин.

С началом полномасштабной войны известный участник Революции достоинства ушел защищать Украину с оружием в руках. Для этого он вступил в ряды 97 батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где получил профессию боевого медика. Воевал на Харьковщине и под Бахмутом. Летом 2023 года перевелся в 80 ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Мечтал освободить Крым.

К сожалению, 8 августа 2023 его путь воина оборвался вблизи населенного пункта Красная Криница, Ореховского района, Запорожской области. Он погиб от российского артиллерийского обстрела кассетными боеприпасами.

"Андрей был незаурядной талантливой личностью. Надежный друг, всегда остроумный, искренний, сообразительный, легкий на подъем, целеустремленный. Ведь с шествия на несколько человек в 2008 году Мегаграндиозный марш в вышиванках вырос до многотысячного и знакового международного события. Андрей очень любил и разбирался в аудиовизуальном искусстве, особенно музыке. Очень хорошо пел, играл на музыкальных инструментах, фотографировал на пленку. А еще непревзойденно стряпал и был прекрасным рассказчиком…Спи спокойно, друг. Спасибо тебе за все. Нам всем тебя не хватит", — пишут члены "Мегамарша".

Напомним, ранее мы писали о том, что в бою за Украину погиб известный ветеран "Айдара" Андрей Веремиенко.

Также мы сообщали, что на войне погиб известный украинский спортсмен и актер Евгений Светличный.