На Донбассе погиб известный украинский адвокат

Герой более 20 лет занимался адвокатской деятельностью

В Украине продолжается война с россией, которая забирает жизни наших воинов и мирных граждан. 21 апреля с фронта пришла печальная новость — погиб известный адвокат, кандидат юридических наук Александр Поливодский.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Поливодский до февраля 2023 возглавлял Комитет по аграрному, земельному и окружающему праву НААУ. Более 20 лет занимался адвокатской деятельностью, специализировался на аграрном и земельном праве, праве в сфере недвижимости и судебных спорах.

Неоднократно приглашался советником международных организаций – Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейской комиссии и т.д., являлся советником ряда общественных организаций аграрной сферы.

Вошел в список 10 наиболее рекомендованных юристов практики "Аграрное право" по исследованию "Выбор клиента" и Топ-100 лучших юристов Украины 2010—2011 годов, проведенного "Юридической газетой".

С началом полномасштабной агрессии он ушел защищать Родину от захватчиков. А сегодня, к сожалению, стало известно о его гибели. Его путь воина и защитника Украины оборвался во время выполнения боевого задания на Луганщине.

Трагическое известие уже прокомментировала и агрожурналистка Анна Ковальчук

"Погиб Александр Паливодский. Мы все его знали, он много комментировал и писал по рынку земли. Ужас. Вечная Память", — говорит она.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший нардеп Украины погиб на передовой.

Также мы сообщали, что на востоке погиб активист с Киевщины, который участвовал во всех важных событиях новейшей истории Украины.