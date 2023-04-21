Сдал ВНО на максимальный балл и был одним из лучших в ХНУ: на Донбассе погиб молодой украинский герой

Герою было всего 28 лет

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших воинов. Трагическая новость пришла в семью умного и талантливого героя Михаила Алексеенко из Славянска.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Молодому воину было всего 28 лет. Он закончил школу с золотой медалью и был стипендиантом городского совета как одаренный ученик. Позже он стал одним из немногих, которым удалось сдать ВНО на на максимально возможные 200 баллов. Стал одним из лучших выпускников кафедры политологии ХНУ им. Каразина. Сотрудничал с Фондом общественных инициатив и фондом "Строим Украину вместе".

После начала полномасштабного вторжения эвакуировался во Львов, уже там вступил в ТРО и впоследствии поехал воевать на восток Украины.

К сожалению, его путь защитника оборвался в боях под Кременной 15 апреля.

"Ушел в вечность еще один наш Герой, житель Славянска Михаил Алексеенко. 11 мая ему должно было исполниться 29 лет, но теперь навсегда останется 28.Стрелок в/ч А7393, солдат Алексеенко погиб 15 апреля под Кременной, защищая Украину от российских захватчиков…. Теперь его родителям нужно учиться жить без единого, долгожданного сына. Низкий поклон Нели и Олегу Алексеенко за воспитание Героя! Разделяем с ними боль тяжелой утраты. Вечная память и слава украинскому Воину", — сказал Лях.

Напомним, ранее мы писали, что многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий погиб на фронте.

Также мы сообщали, что на востоке погиб активист с Киевщины, который участвовал во всех важных событиях новейшей истории Украины.