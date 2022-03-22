Украинский летчик в эфире CNN рассказал, как воюет с россиянами: Несут большие потери и боятся нашей ПВО

Украинский пилот сообщил, что украинская армия нуждается в системах противовоздушной обороны и истребителях

Украинский летчик-истребитель по прозвищу "Джус" дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором рассказал, как сражается с россиянами.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Видео разговора опубликовано в Твиттер канала.

Пилот рассказал, журналистам канала, что Россия пытается получить преимущество в украинском воздушном пространстве, однако несет большие потери.

"Россияне несут большие потери и боятся нашей противовоздушной обороны. Они не могут просто комфортно летать над Украиной", – сказал украинский военный.

Также "Джус" рассказал, что постоянно находится на дежурстве в кабине самолета, или вблизи боевой машины. И сразу после получения информации от радиолокационных подразделений отправляется на задание по уничтожению цели.

Украинский пилот также рассказал, что украинская армия нуждается в системах противовоздушной обороны, а также истребителях, чтобы иметь возможность сражаться с россиянами.

Ведущий также спросил у "Джуса", каково это сражаться в рядах воздушных сил Украины и выполнять такую тяжелую миссию.

"Это моя работа. Я был готов к этой войне. Мы все готовы сражаться", — ответил украинец.

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги.